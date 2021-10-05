https://ria.ru/20211005/dtp-1753157136.html
Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota - РИА Новости, 05.10.2021
Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
Верховный суд России принял сторону владельца коровы в споре с мужчиной, врезавшимся на автомобиле Тоуоtа в животное. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:11
2021-10-05T13:11
2021-10-05T16:44
бикин
хабаровский край
верховный суд рф
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Верховный суд России принял сторону владельца коровы в споре с мужчиной, врезавшимся на автомобиле Тоуоtа в животное.ДТП произошло в городе Бикине Хабаровского края. Водитель не заметил идущую по дороге корову из-за темноты и света фар встречной машины. Хозяина животного, который оставил его без присмотра, оштрафовали на 800 рублей, а автомобилист обратился в суд с иском о компенсации за ремонт транспортного средства.Ответчик пояснил, что корова была привязана в сарае, но самостоятельно освободилась и ушла. Суд обязал его оплатить 70 процентов стоимости починки. Фермер обратился в апелляционную и кассационную инстанции, но безуспешно.Верховный суд встал на его сторону и отправил решение на пересмотр. Там указали, что машина — источник повышенной опасности, водитель несет дополнительную ответственность и должен ехать с такой скоростью, чтобы затормозить при возникновении угрозы.
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бикин, хабаровский край, верховный суд рф, россия
13:11 05.10.2021 (обновлено: 16:44 05.10.2021)
Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
Верховный суд встал на сторону хозяина коровы в споре с водителем Toyota