https://ria.ru/20211005/dtp-1753157136.html

Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota

Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota - РИА Новости, 05.10.2021

Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota

Верховный суд России принял сторону владельца коровы в споре с мужчиной, врезавшимся на автомобиле Тоуоtа в животное. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:11

2021-10-05T13:11

2021-10-05T16:44

бикин

хабаровский край

верховный суд рф

россия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Верховный суд России принял сторону владельца коровы в споре с мужчиной, врезавшимся на автомобиле Тоуоtа в животное.ДТП произошло в городе Бикине Хабаровского края. Водитель не заметил идущую по дороге корову из-за темноты и света фар встречной машины. Хозяина животного, который оставил его без присмотра, оштрафовали на 800 рублей, а автомобилист обратился в суд с иском о компенсации за ремонт транспортного средства.Ответчик пояснил, что корова была привязана в сарае, но самостоятельно освободилась и ушла. Суд обязал его оплатить 70 процентов стоимости починки. Фермер обратился в апелляционную и кассационную инстанции, но безуспешно.Верховный суд встал на его сторону и отправил решение на пересмотр. Там указали, что машина — источник повышенной опасности, водитель несет дополнительную ответственность и должен ехать с такой скоростью, чтобы затормозить при возникновении угрозы.

https://ria.ru/20211002/avariya-1752785174.html

бикин

хабаровский край

россия

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бикин, хабаровский край, верховный суд рф, россия