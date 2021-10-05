Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/dtp-1753157136.html
Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota - РИА Новости, 05.10.2021
Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
Верховный суд России принял сторону владельца коровы в споре с мужчиной, врезавшимся на автомобиле Тоуоtа в животное. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:11
2021-10-05T16:44
бикин
хабаровский край
верховный суд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Верховный суд России принял сторону владельца коровы в споре с мужчиной, врезавшимся на автомобиле Тоуоtа в животное.ДТП произошло в городе Бикине Хабаровского края. Водитель не заметил идущую по дороге корову из-за темноты и света фар встречной машины. Хозяина животного, который оставил его без присмотра, оштрафовали на 800 рублей, а автомобилист обратился в суд с иском о компенсации за ремонт транспортного средства.Ответчик пояснил, что корова была привязана в сарае, но самостоятельно освободилась и ушла. Суд обязал его оплатить 70 процентов стоимости починки. Фермер обратился в апелляционную и кассационную инстанции, но безуспешно.Верховный суд встал на его сторону и отправил решение на пересмотр. Там указали, что машина — источник повышенной опасности, водитель несет дополнительную ответственность и должен ехать с такой скоростью, чтобы затормозить при возникновении угрозы.
https://ria.ru/20211002/avariya-1752785174.html
бикин
хабаровский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бикин, хабаровский край, верховный суд рф, россия
13:11 05.10.2021 (обновлено: 16:44 05.10.2021)
 
Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota

Верховный суд встал на сторону хозяина коровы в споре с водителем Toyota

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Верховный суд России принял сторону владельца коровы в споре с мужчиной, врезавшимся на автомобиле Тоуоtа в животное.
ДТП произошло в городе Бикине Хабаровского края. Водитель не заметил идущую по дороге корову из-за темноты и света фар встречной машины. Хозяина животного, который оставил его без присмотра, оштрафовали на 800 рублей, а автомобилист обратился в суд с иском о компенсации за ремонт транспортного средства.
Ответчик пояснил, что корова была привязана в сарае, но самостоятельно освободилась и ушла. Суд обязал его оплатить 70 процентов стоимости починки. Фермер обратился в апелляционную и кассационную инстанции, но безуспешно.
Верховный суд встал на его сторону и отправил решение на пересмотр. Там указали, что машина — источник повышенной опасности, водитель несет дополнительную ответственность и должен ехать с такой скоростью, чтобы затормозить при возникновении угрозы.
Кадры аварии Audi R8 в Хорошево-Мневники
2 октября, 12:00
Смертельное ДТП с участием спорткара в Москве попало на видео
 
БикинХабаровский крайВерховный суд РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
02:45Диетолог рассказал, что произойдет, если есть миндаль каждый день
02:40В ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ
02:30Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня
Лента новостейМолния