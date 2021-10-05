https://ria.ru/20211005/donbass-1753103682.html

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка Голубовского

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка Голубовского - РИА Новости, 05.10.2021

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка Голубовского

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:14

2021-10-05T08:14

2021-10-05T08:14

в мире

украина

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 3 октября украинские силовики три раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР населенному пункту Голубовское из гранатомета.

https://ria.ru/20211004/donbass-1752951387.html

https://ria.ru/20211003/obstrely-1752845813.html

украина

луганская народная республика

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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр