https://ria.ru/20211005/doklad-1753211700.html

В Ватикане прокомментировали доклад о педофилии в церкви Франции

В Ватикане прокомментировали доклад о педофилии в церкви Франции - РИА Новости, 05.10.2021

В Ватикане прокомментировали доклад о педофилии в церкви Франции

Папа Римский Франциск с болью воспринял содержание доклада о педофилии в католической церкви Франции, о котором на днях его проинформировали французские... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:52

2021-10-05T16:52

2021-10-05T16:52

религия

ватикан

франция

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

папа римский

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ВАТИКАН, 5 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск с болью воспринял содержание доклада о педофилии в католической церкви Франции, о котором на днях его проинформировали французские епископы, побывавшие с традиционным визитом ad limina в Ватикане, сообщил во вторник журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни."Его мысли обращены, прежде всего, к жертвам, с великой скорбью за их раны и благодарностью за их мужество в обличении, и к церкви Франции с тем, чтобы, осознав эту ужасную реальность… она могла вступить на путь искупления", - сказал официальный представитель Ватикана.Бруни указал, что понтифик своей молитвой вверяет Господу народ Божий во Франции и, прежде сего, жертв в надежде, что они обретут утешение и произойдет "чудо исцеления".Ранее во вторник во Франции был распространен доклад независимой комиссии по расследованию преступлений, связанных с педофилией в католической церкви. Согласно данным этого исследования, с 1950 года в лоне церкви действовали более 3 тысяч педофилов, которые подвергли сексуальному насилию многие тысячи несовершеннолетних.Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Римского Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В марте 2019 года папа Франциск подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии: апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата.

https://ria.ru/20211005/svyaschenniki-1753154084.html

https://ria.ru/20211004/pedofiliya-1753039104.html

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ватикан, франция, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, папа римский