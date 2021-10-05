https://ria.ru/20211005/dogovor-1753224784.html

Лавров отметил безальтернативность договора о запрещении ядерных испытаний

Лавров отметил безальтернативность договора о запрещении ядерных испытаний - РИА Новости, 05.10.2021

Лавров отметил безальтернативность договора о запрещении ядерных испытаний

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:54

2021-10-05T17:54

2021-10-05T17:54

в мире

египет

франция

сергей лавров

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Робертом Флойдом заявил, что Москва рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент, альтернативы которому нет."Лавров подчеркнул, что РФ рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент, альтернативы которому нет. Подтверждена принципиальная российская линия на содействие скорейшему вступлению договора в силу", - говорится в сообщении на сайте МИД.Как отмечается, стороны акцентировали "важность продолжения работы по универсализации ДВЗЯИ в интересах укрепления международного мира и безопасности".На сегодняшний день документ подписали 185 стран и ратифицировали 170 из них. Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в приложении 2. Из них ратификацию провели 36 государств, включая три, обладающие ядерным оружием, – Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми договор не подписали три – Индия, КНДР и Пакистан. Еще пять стран подписали, но не ратифицировали – США, Китай, Египет, Израиль и Иран.

https://ria.ru/20211004/zakharova-1753081516.html

египет

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, египет, франция, сергей лавров, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), россия