Лавров отметил безальтернативность договора о запрещении ядерных испытаний
Лавров: Москва рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Робертом Флойдом заявил, что Москва рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент, альтернативы которому нет.
"Лавров подчеркнул, что РФ рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент, альтернативы которому нет. Подтверждена принципиальная российская линия на содействие скорейшему вступлению договора в силу", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Как отмечается, стороны акцентировали "важность продолжения работы по универсализации ДВЗЯИ в интересах укрепления международного мира и безопасности".
На сегодняшний день документ подписали 185 стран и ратифицировали 170 из них. Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в приложении 2. Из них ратификацию провели 36 государств, включая три, обладающие ядерным оружием, – Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми договор не подписали три – Индия, КНДР и Пакистан. Еще пять стран подписали, но не ратифицировали – США, Китай, Египет, Израиль и Иран.