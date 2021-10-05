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Лавров отметил безальтернативность договора о запрещении ядерных испытаний
Лавров отметил безальтернативность договора о запрещении ядерных испытаний - РИА Новости, 05.10.2021
Лавров отметил безальтернативность договора о запрещении ядерных испытаний
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:54
2021-10-05T17:54
в мире
египет
франция
сергей лавров
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Робертом Флойдом заявил, что Москва рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент, альтернативы которому нет."Лавров подчеркнул, что РФ рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент, альтернативы которому нет. Подтверждена принципиальная российская линия на содействие скорейшему вступлению договора в силу", - говорится в сообщении на сайте МИД.Как отмечается, стороны акцентировали "важность продолжения работы по универсализации ДВЗЯИ в интересах укрепления международного мира и безопасности".На сегодняшний день документ подписали 185 стран и ратифицировали 170 из них. Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в приложении 2. Из них ратификацию провели 36 государств, включая три, обладающие ядерным оружием, – Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми договор не подписали три – Индия, КНДР и Пакистан. Еще пять стран подписали, но не ратифицировали – США, Китай, Египет, Израиль и Иран.
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в мире, египет, франция, сергей лавров, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), россия
17:54 05.10.2021
 
Лавров отметил безальтернативность договора о запрещении ядерных испытаний

Лавров: Москва рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Робертом Флойдом заявил, что Москва рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент, альтернативы которому нет.
"Лавров подчеркнул, что РФ рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент, альтернативы которому нет. Подтверждена принципиальная российская линия на содействие скорейшему вступлению договора в силу", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Как отмечается, стороны акцентировали "важность продолжения работы по универсализации ДВЗЯИ в интересах укрепления международного мира и безопасности".
На сегодняшний день документ подписали 185 стран и ратифицировали 170 из них. Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в приложении 2. Из них ратификацию провели 36 государств, включая три, обладающие ядерным оружием, – Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми договор не подписали три – Индия, КНДР и Пакистан. Еще пять стран подписали, но не ратифицировали – США, Китай, Египет, Израиль и Иран.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 22:30
Захарова назвала Россию масштабным проектом по вмешательству Запада
 
В миреЕгипетФранцияСергей ЛавровДоговор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Россия
 
 
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