https://ria.ru/20211005/dobavka-1753049831.html

"Подмешивают яды": чем рискуют покупатели, заказывая БАД за рубежом

"Подмешивают яды": чем рискуют покупатели, заказывая БАД за рубежом - РИА Новости, 05.10.2021

"Подмешивают яды": чем рискуют покупатели, заказывая БАД за рубежом

Продажи биологически активных добавок (БАД) в России растут из года в год. Многие заказывают их через популярные интернет-площадки. По мнению экспертов, это... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:00

2021-10-05T08:00

2021-10-05T08:02

общество

контрабанда

наркотики

сша

генеральная прокуратура рф

госдума рф

общероссийский народный фронт

россия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Продажи биологически активных добавок (БАД) в России растут из года в год. Многие заказывают их через популярные интернет-площадки. По мнению экспертов, это небезопасно. Ведь часто в Сети продают средства, в составе которых — психотропные и наркотические вещества. Общественники и юристы считают: контроль за оборотом БАД необходимо усилить.Выписка врачаВ сентябре представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в Минздрав и ФАС с требованием запретить включать биологически активные добавки в рецептурные бланки. Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев объясняет: в выписке врача вместе с лекарствами иногда перечислены и БАД — далеко не все пациенты это замечают.В прошлом году рынок БАД составил 74 миллиарда рублей — это на 19 процентов выше показателей 2019-го. Самые популярные добавки стоят от 500 рублей."Выяснилось, что 35 процентов респондентов лишь после покупки понимали, что приобрели именно БАД, — поясняет он. — Рецептурный бланк — медицинский документ, где можно указывать только лекарства. За вписывание туда добавок нет никакой ответственности, кроме дисциплинарной. Во всех остальных памятках для пациентов препараты и БАД необходимо строго разграничивать".Общественники предлагают штрафовать врачей от трех до пяти тысяч рублей, а также запретить употреблять в рекламе биологически активных добавок слово "препарат"."Мы против того, чтобы в качестве мощного рекламного триггера использовали образ счастливого и здорового человека. Нет никаких гарантий положительного эффекта от БАД, — продолжает Алексеев. — Мы за то, чтобы потребитель получал достоверную информацию. Тем более что на рынке добавок сейчас неразбериха".Пищевая добавкаПроизводители обеспокоены массовой продажей через онлайн-магазины и крупнейшие маркетплейсы пищевых добавок под видом БАД. "На первый взгляд их не отличить — дизайн упаковок идентичный. Но стоит подробнее изучить инструкцию, оказывается, что это, по сути, непонятная капсулированная субстанция", — говорит директор Союза производителей БАД Александр Жестков.Безопасность подобных концентратов под большим вопросом: в отличие от пищевых добавок БАД проходят лабораторные исследования, получают свидетельство о госрегистрации и только тогда поступают на рынок.С мая идет эксперимент по маркировке БАД. По словам Жесткова, вероятно, уже со следующей осени она станет обязательной. С помощью QR-кода можно будет узнать всю информацию о товаре. Предполагается, что система идентификации сведет к минимуму поток контрафакта. "Пищевые добавки не попадают под маркировку. Поэтому предстоит проработать вопрос, как контролировать их оборот", — добавляет Жестков.Серая зонаГлавный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского Андрей Продеус обращает внимание: многие покупают несертифицированные в России зарубежные БАД. И нет никакой гарантии, что они безопасны."Несколько лет назад в США разразился скандал: в БАД для поддержания мужского здоровья подмешивали лекарственный препарат, что категорически запрещено, — рассказывает Продеус. — Формируется так называемая серая зона — потребитель не может знать наверняка, что купил. Товар, по сути, контрабандный". Чтобы не ошибиться, предупреждает он, БАД следует приобретать только в аптеках.При этом далеко не все сертифицированные за рубежом БАД зарегистрированы в России. Жестков приводит пример: витамин D, содержащий десять тысяч единиц, у нас считают лекарством, а в США — биологически активной добавкой. "В Штатах ежегодно с передозировкой витаминов госпитализируют до ста тысяч человек. Если есть вред здоровью, на виновного накладывают такие штрафы, что компания может обанкротиться".Более того, недобросовестные продавцы в обход закона выставляют на продажу БАД с опасными веществами. Люди, сами того не понимая, могут случайно купить "запрещенку".Так, организация "Общественная потребительская инициатива" осенью обнаружила на крупнейших торговых онлайн-площадках добавки с психотропными, сильнодействующими, ядовитыми и наркотическими компонентами. Всего 90 наименований: 50 на AliExpress, 25 на "Яндекс.Маркете", десять на "СберМегаМаркете" и пять в "Сбераптеке". Активисты уже обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру.В некоторых случаях обнаружить псевдо-БАД довольно просто — можно обойтись без контрольной закупки, подчеркивает он. Например, на сайте одной крупной интернет-площадки размещены несколько объявлений однокомпонентных БАД. В их составе — растения, которые, согласно техрегламенту, запрещено использовать в добавках."Мы обращаемся в Генпрокуратуру, а там либо выносят предписание, либо блокируют через суд. О вопиющих случаях сообщаем напрямую агрегаторам — они заинтересованы в том, чтобы подобных инцидентов не было", — поясняет Павлов.Государственный контрольНе всегда можно установить личности владельцев сайтов, а также тех, кто публикует объявления о продаже запрещенных добавок. К тому же на время судебных разбирательств мошенники дублируют информацию на других площадках.В июне в Госдуму внесли проект о внесудебной блокировке таких сайтов. Авторы — Сергей Неверов и Александр Петров — предлагают дополнить статью 13 ФЗ "О качестве и безопасности пищевой продукции" и статью 15-1 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Инициатива направлена на борьбу с контрафактной, фальсифицированной и незарегистрированной пищевой продукцией, которую распространяют через интернет. В пояснительной записке указано, что Роспотребнадзор ежегодно фиксирует рост числа жалоб на онлайн-магазины, торгующие БАД с содержанием лекарственных препаратов. По мнению авторов поправки, внесудебная блокировка сайтов снизит риск распространения опасных для здоровья БАД.Тем же, кто заказывает добавки в интернете, стоит внимательно изучать инструкцию. За приобретение препаратов под видом биологически активных и пищевых добавок с веществами, запрещенными или ограниченными в обороте на территории России, предусмотрена уголовная ответственность. Покупателя могут привлечь по статьям УК: 234 ("Незаконный оборот в целых сбыта") и 226.1 ("Контрабанда") — на срок от двух до двенадцати лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210910/lekarstvo-1749391189.html

https://rsport.ria.ru/20201225/vitaminy-1590826335.html

https://ria.ru/20190714/1556489846.html

https://ria.ru/20190805/1557108398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, контрабанда, наркотики, сша, генеральная прокуратура рф, госдума рф, общероссийский народный фронт, россия