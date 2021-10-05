https://ria.ru/20211005/diplomaty-1753250977.html
МИД оценил идею американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов
МИД оценил идею американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов - РИА Новости, 05.10.2021
МИД оценил идею американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов
Американские сенаторы, предлагающие выслать из страны 300 российских дипломатов, видимо, добиваются закрытия загранучреждений США в России, заявили РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T20:48
2021-10-05T20:48
2021-10-05T21:21
сша
вашингтон (город)
россия
оон
москва
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
марко рубио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_d7c3bedcae5e5793bbc6c3a28156e56c.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американские сенаторы, предлагающие выслать из страны 300 российских дипломатов, видимо, добиваются закрытия загранучреждений США в России, заявили РИА Новости в МИД РФ.Ряд влиятельных сенаторов США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если российские власти не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве, говорится в письме, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио."Даже не будем напоминать, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников?" - сказали в российском МИД, комментируя данное предложение."Важно другое. Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", - заключили в российском дипведомстве.
https://ria.ru/20210927/viza-1752082617.html
сша
вашингтон (город)
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_3e67cadfd22610710356b48408f4fd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (город), россия, оон, москва, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), марко рубио
20:48 05.10.2021 (обновлено: 21:21 05.10.2021)
МИД оценил идею американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов
МИД оценил идею американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов