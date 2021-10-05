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МИД оценил идею американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов
МИД оценил идею американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов - РИА Новости, 05.10.2021
МИД оценил идею американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов
Американские сенаторы, предлагающие выслать из страны 300 российских дипломатов, видимо, добиваются закрытия загранучреждений США в России, заявили РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T20:48
2021-10-05T21:21
сша
вашингтон (город)
россия
оон
москва
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
марко рубио
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американские сенаторы, предлагающие выслать из страны 300 российских дипломатов, видимо, добиваются закрытия загранучреждений США в России, заявили РИА Новости в МИД РФ.Ряд влиятельных сенаторов США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если российские власти не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве, говорится в письме, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио."Даже не будем напоминать, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников?" - сказали в российском МИД, комментируя данное предложение."Важно другое. Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", - заключили в российском дипведомстве.
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сша, вашингтон (город), россия, оон, москва, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), марко рубио
20:48 05.10.2021 (обновлено: 21:21 05.10.2021)
 
МИД оценил идею американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов

МИД оценил идею американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американские сенаторы, предлагающие выслать из страны 300 российских дипломатов, видимо, добиваются закрытия загранучреждений США в России, заявили РИА Новости в МИД РФ.
Ряд влиятельных сенаторов США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если российские власти не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве, говорится в письме, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио.
"Даже не будем напоминать, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников?" - сказали в российском МИД, комментируя данное предложение.
"Важно другое. Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", - заключили в российском дипведомстве.
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СШАВашингтон (город)РоссияООНМоскваДжо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Марко Рубио
 
 
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