https://ria.ru/20211005/diplomaty-1753247001.html

Сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов

Сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов - РИА Новости, 05.10.2021

Сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов

Несколько влиятельных сенаторов обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой выслать 300 российских дипломатов, если власти страны не согласятся на... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T20:04

2021-10-05T20:04

2021-10-05T20:58

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марко рубио

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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Несколько влиятельных сенаторов обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой выслать 300 российских дипломатов, если власти страны не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве, говорится в письме, опубликованном на сайте республиканца Марко Рубио.Они назвали такой шаг разумным и взаимным. Подписанты считают, что принятые Москвой меры по отношению к посольству США угрожают нацбезопасности и существенно влияют на работу миссии.В письме утверждают, что по всей территории Штатов разбросаны более 400 российских дипломатов, в то время как их присутствие ограничено примерно ста представителями. Авторы назвали это недопустимым и призывали главу государства и его команду обеспечить посольство в Москве кадрами и поддержкой, в которых оно нуждается.Помимо Рубио среди подписантов фигурируют Марк Уорнер (демократ от штата Виргиния), Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).В МИД России сказали РИА Новости, что подобными призывами сенаторы добиваются закрытия загранучреждений США в России."Даже не будем напоминать, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН?" — отметили в ведомстве.Ухудшение условий работы российских дипломатов в СШАВ последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят их массовые высылки, резко ужесточили процедуру выдачи виз.Как заявлял Антонов в интервью РИА Новости, Вашингтону предлагали обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но американская сторона отказывается.По его словам, в Госдепе не готовы даже обсуждать возможность полного отказа от всех введенных мер и контрмер, настаивая на поэтапности, что в результате сводится к тому, чтобы первостепенное внимание уделялось американским проблемам.Сокращение штата посольства и консульств США в РоссииШтаты с 1 августа должны были привести состав своего посольства и консульств в России в соответствие с новыми требованиями, согласно которым Вашингтону запрещено нанимать на работу россиян и граждан третьих стран.Американский посол в России Джон Салливан ранее говорил, что из-за этих мер численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, в связи с чем они не смогут оказывать консульские услуги в полном объеме.Россия установила эти правила в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле. Как указывали в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.

https://ria.ru/20201022/vizy-1580961460.html

https://ria.ru/20210927/viza-1752082617.html

https://ria.ru/20210908/viza-1749135771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, россия, посольство сша в рф, москва, джо байден, марко рубио