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Глава СК поручил объяснить отказ заводить дело о насилии над детьми в КЧР
Глава СК поручил объяснить отказ заводить дело о насилии над детьми в КЧР - РИА Новости, 05.10.2021
Глава СК поручил объяснить отказ заводить дело о насилии над детьми в КЧР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления в Карачаево-Черкесской республике доложить о результатах проверки РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:56
2021-10-05T16:56
2021-10-05T17:08
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
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ПЯТИГОРСК, 5 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления в Карачаево-Черкесской республике доложить о результатах проверки по сообщениям СМИ о возможных действиях сексуального характера со стороны главы религиозной организации по отношению к несовершеннолетним и объяснить, почему было отказано в возбуждении дела, сообщает СК РФ."В эфире федерального канала сообщалось о совершении возможных противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних со стороны бывшего руководителя религиозной организации "Общество сознания Кришны в селе Курджиново" Карачаево-Черкесской республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам первоначальной и дополнительной проверок следственными органами СУСК России принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской республике Николаю Щепкину доложить о результатах проведенной проверки и представить обоснование принятого процессуального решения", - подчеркивается в релизе.
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), карачаево-черкесская республика (кчр), россия
16:56 05.10.2021 (обновлено: 17:08 05.10.2021)
Глава СК поручил объяснить отказ заводить дело о насилии над детьми в КЧР
Глава СК Бастрыкин поручил объяснить отказ в возбуждении дела о насилии над детьми в КЧР