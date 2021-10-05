https://ria.ru/20211005/deti-1753212737.html

Глава СК поручил объяснить отказ заводить дело о насилии над детьми в КЧР

Глава СК поручил объяснить отказ заводить дело о насилии над детьми в КЧР - РИА Новости, 05.10.2021

Глава СК поручил объяснить отказ заводить дело о насилии над детьми в КЧР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления в Карачаево-Черкесской республике доложить о результатах проверки РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:56

2021-10-05T16:56

2021-10-05T17:08

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

карачаево-черкесская республика (кчр)

россия

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ПЯТИГОРСК, 5 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления в Карачаево-Черкесской республике доложить о результатах проверки по сообщениям СМИ о возможных действиях сексуального характера со стороны главы религиозной организации по отношению к несовершеннолетним и объяснить, почему было отказано в возбуждении дела, сообщает СК РФ."В эфире федерального канала сообщалось о совершении возможных противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних со стороны бывшего руководителя религиозной организации "Общество сознания Кришны в селе Курджиново" Карачаево-Черкесской республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам первоначальной и дополнительной проверок следственными органами СУСК России принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской республике Николаю Щепкину доложить о результатах проведенной проверки и представить обоснование принятого процессуального решения", - подчеркивается в релизе.

https://ria.ru/20211005/proverka-1753201557.html

россия

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), карачаево-черкесская республика (кчр), россия