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Голикова назвала причину кратного роста заболеваемости COVID-19 среди детей
Голикова назвала причину кратного роста заболеваемости COVID-19 среди детей - РИА Новости, 05.10.2021
Голикова назвала причину кратного роста заболеваемости COVID-19 среди детей
Кратно возросла заболеваемость коронавирусом детей, причина в самолечении, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:47
2021-10-05T15:47
2021-10-05T16:03
распространение коронавируса
татьяна голикова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Кратно возросла заболеваемость коронавирусом детей, причина в самолечении, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Кратно, к сожалению, по сравнению с прошлым годом у нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременном обращении к врачам и самолечением родителей. К сожалению, эти факты имеют место быт", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Ранее она сообщила, что с началом осенне-зимнего сезона эпидситуация осложнилась.
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РИА Новости
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татьяна голикова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
15:47 05.10.2021 (обновлено: 16:03 05.10.2021)
Голикова назвала причину кратного роста заболеваемости COVID-19 среди детей
Вице-премьер Голикова назвала причину кратного роста заболеваемости COVID-19 среди детей