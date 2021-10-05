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Голикова назвала причину кратного роста заболеваемости COVID-19 среди детей

Голикова назвала причину кратного роста заболеваемости COVID-19 среди детей - РИА Новости, 05.10.2021

Голикова назвала причину кратного роста заболеваемости COVID-19 среди детей

Кратно возросла заболеваемость коронавирусом детей, причина в самолечении, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:47

2021-10-05T15:47

2021-10-05T16:03

распространение коронавируса

татьяна голикова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Кратно возросла заболеваемость коронавирусом детей, причина в самолечении, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Кратно, к сожалению, по сравнению с прошлым годом у нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременном обращении к врачам и самолечением родителей. К сожалению, эти факты имеют место быт", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Ранее она сообщила, что с началом осенне-зимнего сезона эпидситуация осложнилась.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество