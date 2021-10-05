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На Урале разыскивают шестилетнюю девочку, которую отец прячет от матери
На Урале разыскивают шестилетнюю девочку, которую отец прячет от матери - РИА Новости, 05.10.2021
На Урале разыскивают шестилетнюю девочку, которую отец прячет от матери
Судебные приставы в Свердловской области разыскивают шестилетнюю девочку, которую, предположительно, незаконно удерживает ее отец, сообщила пресс-служба ГУФССП... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:14
2021-10-05T15:14
2021-10-05T15:14
происшествия
свердловская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Судебные приставы в Свердловской области разыскивают шестилетнюю девочку, которую, предположительно, незаконно удерживает ее отец, сообщила пресс-служба ГУФССП по региону."Сысертским районным отделением судебных приставов ГУФССП по Свердловской области… ведется исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка… 2014 года рождения. По имеющейся информации, разыскиваемый ребенок в настоящее время может проживать с отцом Брезгиным Андреем Тимофеевичем", - сказали в ведомстве.Там напомнили, что за неисполнение требований предусмотрена административная ответственность, в связи с этим мужчину призывают добровольно отдать ребенка матери.Как рассказал РИА Новости источник, согласно судебному решению, девочка должна проживать с мамой, однако отец не дает ей видеться с ребенком на протяжении длительного времени.Брезгин является председателем координационного совета межрегиональной общественной организации "Мужской путь", которое, в том числе, помогает отцам бороться за опекунство над ребенком, говорится на ее сайте.
https://radiosputnik.ria.ru/20200524/1571919562.html
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происшествия, свердловская область
На Урале разыскивают шестилетнюю девочку, которую отец прячет от матери
Судебные приставы на Урале разыскивают шестилетнюю девочку, которую незаконно прячет отец
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Судебные приставы в Свердловской области
разыскивают шестилетнюю девочку, которую, предположительно, незаконно удерживает ее отец, сообщила пресс-служба ГУФССП по региону.
"Сысертским районным отделением судебных приставов ГУФССП по Свердловской области… ведется исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка… 2014 года рождения. По имеющейся информации, разыскиваемый ребенок в настоящее время может проживать с отцом Брезгиным Андреем Тимофеевичем", - сказали в ведомстве.
Там напомнили, что за неисполнение требований предусмотрена административная ответственность, в связи с этим мужчину призывают добровольно отдать ребенка матери.
Как рассказал РИА Новости источник, согласно судебному решению, девочка должна проживать с мамой, однако отец не дает ей видеться с ребенком на протяжении длительного времени.
Брезгин является председателем координационного совета межрегиональной общественной организации "Мужской путь", которое, в том числе, помогает отцам бороться за опекунство над ребенком, говорится на ее сайте.