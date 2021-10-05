https://ria.ru/20211005/deti-1753185363.html

На Урале разыскивают шестилетнюю девочку, которую отец прячет от матери

На Урале разыскивают шестилетнюю девочку, которую отец прячет от матери - РИА Новости, 05.10.2021

На Урале разыскивают шестилетнюю девочку, которую отец прячет от матери

Судебные приставы в Свердловской области разыскивают шестилетнюю девочку, которую, предположительно, незаконно удерживает ее отец, сообщила пресс-служба ГУФССП... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:14

2021-10-05T15:14

2021-10-05T15:14

происшествия

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_ff35b4308b16b1e56bc713c6505e3848.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Судебные приставы в Свердловской области разыскивают шестилетнюю девочку, которую, предположительно, незаконно удерживает ее отец, сообщила пресс-служба ГУФССП по региону."Сысертским районным отделением судебных приставов ГУФССП по Свердловской области… ведется исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка… 2014 года рождения. По имеющейся информации, разыскиваемый ребенок в настоящее время может проживать с отцом Брезгиным Андреем Тимофеевичем", - сказали в ведомстве.Там напомнили, что за неисполнение требований предусмотрена административная ответственность, в связи с этим мужчину призывают добровольно отдать ребенка матери.Как рассказал РИА Новости источник, согласно судебному решению, девочка должна проживать с мамой, однако отец не дает ей видеться с ребенком на протяжении длительного времени.Брезгин является председателем координационного совета межрегиональной общественной организации "Мужской путь", которое, в том числе, помогает отцам бороться за опекунство над ребенком, говорится на ее сайте.

https://radiosputnik.ria.ru/20200524/1571919562.html

https://ria.ru/20210930/lipetsk-1752541176.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область