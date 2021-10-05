https://ria.ru/20211005/deportatsiya-1753231791.html

Во Внуково задержали мужчину, помогавшего другу избежать депортации

Во Внуково задержали мужчину, помогавшего другу избежать депортации - РИА Новости, 05.10.2021

Во Внуково задержали мужчину, помогавшего другу избежать депортации

Силовики задержали мужчину, который на автомобиле сбил у аэропорта Внуково полицейского, чтобы помочь сбежать другу, ожидавшему депортацию из РФ в Армению,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:31

2021-10-05T18:31

2021-10-05T19:14

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

армения

внуково

юлия иванова

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Силовики задержали мужчину, который на автомобиле сбил у аэропорта Внуково полицейского, чтобы помочь сбежать другу, ожидавшему депортацию из РФ в Армению, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу отмечало, что конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково – в ходе побега его сообщник сбил полицейского. При этом водитель авто наехал и протащил несколько десятков метров на капоте полицейского, пытавшегося остановить нарушителей. Иванова сообщала, что дело возбуждено по статье о применении насилия к представителю власти."Подозреваемый в совершении преступления 1996 года рождения задержан", - сказала Иванова.Сейчас с фигурантом работают следователи, на допросе мужчина полностью признал вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20210929/migranty-1752365628.html

https://ria.ru/20211005/delo-1753235781.html

россия

армения

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2021

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, армения, внуково, юлия иванова