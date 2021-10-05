https://ria.ru/20211005/delo-1753230125.html

СК возбудил дело после крушения судна в Белом море

СК возбудил дело после крушения судна в Белом море - РИА Новости, 05.10.2021

СК возбудил дело после крушения судна в Белом море

Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта возбудили после крушения судна в Белом море, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:24

2021-10-05T18:24

2021-10-05T18:40

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

белое море

мурманская область

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта возбудили после крушения судна в Белом море, сообщили в пресс-службе СК РФ.Ранее в западном межрегиональном СУСК РФ на транспорте сообщили РИА Новости, что спасатели продолжают поиски трех мужчин с потерпевшего в Белом море судна "Фаворит", один человек спасен, спасенная женщина скончалась в карете скорой помощи."По факту крушения маломерного судна в акватории Белого моря возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 5 октября маломерное судно "Фаворит" под управлением судоводителя с 4 пассажирами на борту вышло в Кандалакшский залив в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области на рыбалку. Отмечается, что судно затонуло из-за ухудшившейся погоды, все пассажиры и капитан оказались в воде. В последующем были обнаружены мужчина и женщина, которых на судне доставили на берег. Местонахождение трех человек устанавливается.В настоящее время поисковая и спасательная операция продолжается.На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

https://ria.ru/20211005/bedstvie-1753190689.html

https://ria.ru/20211005/plot-1753198490.html

белое море

мурманская область

россия

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), белое море, мурманская область, россия