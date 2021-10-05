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СК возбудил дело после крушения судна в Белом море
СК возбудил дело после крушения судна в Белом море - РИА Новости, 05.10.2021
СК возбудил дело после крушения судна в Белом море
Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта возбудили после крушения судна в Белом море, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:24
2021-10-05T18:40
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
белое море
мурманская область
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта возбудили после крушения судна в Белом море, сообщили в пресс-службе СК РФ.Ранее в западном межрегиональном СУСК РФ на транспорте сообщили РИА Новости, что спасатели продолжают поиски трех мужчин с потерпевшего в Белом море судна "Фаворит", один человек спасен, спасенная женщина скончалась в карете скорой помощи."По факту крушения маломерного судна в акватории Белого моря возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 5 октября маломерное судно "Фаворит" под управлением судоводителя с 4 пассажирами на борту вышло в Кандалакшский залив в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области на рыбалку. Отмечается, что судно затонуло из-за ухудшившейся погоды, все пассажиры и капитан оказались в воде. В последующем были обнаружены мужчина и женщина, которых на судне доставили на берег. Местонахождение трех человек устанавливается.В настоящее время поисковая и спасательная операция продолжается.На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
https://ria.ru/20211005/bedstvie-1753190689.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), белое море, мурманская область, россия
18:24 05.10.2021 (обновлено: 18:40 05.10.2021)
 
СК возбудил дело после крушения судна в Белом море

СК завел дело о нарушении правил безопасности после крушения судна "Фаворит" в Белом море

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта возбудили после крушения судна в Белом море, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее в западном межрегиональном СУСК РФ на транспорте сообщили РИА Новости, что спасатели продолжают поиски трех мужчин с потерпевшего в Белом море судна "Фаворит", один человек спасен, спасенная женщина скончалась в карете скорой помощи.
Белое море - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 15:34
Терпящие бедствие на судне в Белом море сообщили, что видят маяк
"По факту крушения маломерного судна в акватории Белого моря возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 5 октября маломерное судно "Фаворит" под управлением судоводителя с 4 пассажирами на борту вышло в Кандалакшский залив в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области на рыбалку. Отмечается, что судно затонуло из-за ухудшившейся погоды, все пассажиры и капитан оказались в воде. В последующем были обнаружены мужчина и женщина, которых на судне доставили на берег. Местонахождение трех человек устанавливается.
В настоящее время поисковая и спасательная операция продолжается.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 16:02
Источник: спасательный плот с тонущего в Белом море судна прибило к берегу
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Белое мореМурманская областьРоссия
 
 
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