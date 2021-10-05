https://ria.ru/20211005/dela-1753106245.html

СК завел дела против мужчины, задержанного за убийство студенток в Гае

СК завел дела против мужчины, задержанного за убийство студенток в Гае - РИА Новости, 05.10.2021

СК завел дела против мужчины, задержанного за убийство студенток в Гае

Уголовные дела об изнасиловании и надругательстве возбуждены против мужчины, задержанного за убийство трех студенток в Гае Оренбургской области, сообщается на... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:51

2021-10-05T08:51

2021-10-05T09:01

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

убийство трех девушек в оренбургской области

оренбургская область

гай

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Уголовные дела об изнасиловании и надругательстве возбуждены против мужчины, задержанного за убийство трех студенток в Гае Оренбургской области, сообщается на сайте СК РФ.Ранее правоохранители задержали подозреваемого в расправе над тремя девушками в Гае, им оказался 29-летний судимый житель региона Александр Лазарев. Сегодня Гайский городской суд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте по делу об убийстве двух и более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным суда, подозреваемый на допросе признал вину в совершении преступления."В действиях Александра Лазарева установлены признаки ряда дополнительных преступлений, с учетом чего возбуждены новые уголовные дела по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней); п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.Кроме того, возбуждены дела по статьям "умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба" и "неправомерное завладение автомобилем".Двух девушек нашли убитыми в квартире рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

https://ria.ru/20211004/ubiystvo-1752948184.html

оренбургская область

гай

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области, оренбургская область, гай