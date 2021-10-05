https://ria.ru/20211005/defolt-1753129774.html

Эксперт оценил риск дефолта в США

Эксперт оценил риск дефолта в США - РИА Новости, 05.10.2021

Эксперт оценил риск дефолта в США

Заявления о риске дефолта США из-за проблемы с лимитом госдолга звучат довольно абсурдно для страны-владельца резервной валюты без острых проблем с... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:17

2021-10-05T11:17

2021-10-05T11:17

экономика

в мире

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госдолг сша

бкс мир инвестиций

альберт короев

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Заявления о риске дефолта США из-за проблемы с лимитом госдолга звучат довольно абсурдно для страны-владельца резервной валюты без острых проблем с обслуживанием долга, заявил РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.С 1 октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Американский Минфин в связи с эти заявил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Но президент США Джо Байден накануне заявил, что не может обещать, что дефолта в стране не будет. По его словам, это зависит от сенаторов-республиканцев и их лидера Митча Макконнелла."Наиболее очевидный и прагматичный сценарий - ситуация не может закончиться ничем иным, кроме отмены потолка или его подъема", - считает Короев."Однако сами законодатели и правительство все чаще упоминают, что если вопрос не будет решен, возникнет "риск дефолта"‎ — это звучит довольно абсурдно для страны-владельца резервной валюты, не имеющей к тому же острых проблем с обслуживанием долга", - добавил он.Сам дефолт еще никогда не объявлялся, однако его возможность также широко используется для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение о поднятии потолка долга.

https://ria.ru/20211005/bidenplan-1753037401.html

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экономика, в мире, сша, джо байден, госдолг сша, бкс мир инвестиций, альберт короев