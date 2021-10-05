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Эксперт оценил риск дефолта в США
Эксперт оценил риск дефолта в США - РИА Новости, 05.10.2021
Эксперт оценил риск дефолта в США
Заявления о риске дефолта США из-за проблемы с лимитом госдолга звучат довольно абсурдно для страны-владельца резервной валюты без острых проблем с... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:17
2021-10-05T11:17
экономика
в мире
сша
джо байден
госдолг сша
бкс мир инвестиций
альберт короев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Заявления о риске дефолта США из-за проблемы с лимитом госдолга звучат довольно абсурдно для страны-владельца резервной валюты без острых проблем с обслуживанием долга, заявил РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.С 1 октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Американский Минфин в связи с эти заявил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Но президент США Джо Байден накануне заявил, что не может обещать, что дефолта в стране не будет. По его словам, это зависит от сенаторов-республиканцев и их лидера Митча Макконнелла."Наиболее очевидный и прагматичный сценарий - ситуация не может закончиться ничем иным, кроме отмены потолка или его подъема", - считает Короев."Однако сами законодатели и правительство все чаще упоминают, что если вопрос не будет решен, возникнет "риск дефолта"‎ — это звучит довольно абсурдно для страны-владельца резервной валюты, не имеющей к тому же острых проблем с обслуживанием долга", - добавил он.Сам дефолт еще никогда не объявлялся, однако его возможность также широко используется для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение о поднятии потолка долга.
https://ria.ru/20211005/bidenplan-1753037401.html
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экономика, в мире, сша, джо байден, госдолг сша, бкс мир инвестиций, альберт короев
11:17 05.10.2021
 
Эксперт оценил риск дефолта в США

Эксперт Короев назвал заявления о риске дефолта в США абсурдными

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Заявления о риске дефолта США из-за проблемы с лимитом госдолга звучат довольно абсурдно для страны-владельца резервной валюты без острых проблем с обслуживанием долга, заявил РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.
С 1 октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Американский Минфин в связи с эти заявил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Но президент США Джо Байден накануне заявил, что не может обещать, что дефолта в стране не будет. По его словам, это зависит от сенаторов-республиканцев и их лидера Митча Макконнелла.
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"Наиболее очевидный и прагматичный сценарий - ситуация не может закончиться ничем иным, кроме отмены потолка или его подъема", - считает Короев.
"Однако сами законодатели и правительство все чаще упоминают, что если вопрос не будет решен, возникнет "риск дефолта"‎ — это звучит довольно абсурдно для страны-владельца резервной валюты, не имеющей к тому же острых проблем с обслуживанием долга", - добавил он.
Сам дефолт еще никогда не объявлялся, однако его возможность также широко используется для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение о поднятии потолка долга.
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ЭкономикаВ миреСШАДжо Байденгосдолг СШАБКС Мир инвестицийАльберт Короев
 
 
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