https://ria.ru/20211005/davlenie-1753103528.html

Атмосферное давление в Москве четвертый день подряд бьет рекорд

Атмосферное давление в Москве четвертый день подряд бьет рекорд - РИА Новости, 05.10.2021

Атмосферное давление в Москве четвертый день подряд бьет рекорд

Новый рекорд атмосферного давления для 5 октября зафиксировали в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:10

2021-10-05T08:10

2021-10-05T10:21

москва

центр "фобос"

погода

михаил леус

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Новый рекорд атмосферного давления для 5 октября зафиксировали в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Во вторник показатель составит 766 миллиметров ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормы.Прежнее максимальное значение за время измерений регистрировали в 2010 году — 763,2 миллиметра.Это четвертый рекорд подряд. Собеседник агентства отметил, что его окончательное значение станет известно к концу дня.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что с воскресенья атмосферное давление будет расти каждый день и достигнет пика 6-7 октября.

https://ria.ru/20211003/zima-1752893020.html

москва

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2021

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москва, центр "фобос", погода, михаил леус