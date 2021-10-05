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Атмосферное давление в Москве четвертый день подряд бьет рекорд
Атмосферное давление в Москве четвертый день подряд бьет рекорд - РИА Новости, 05.10.2021
Атмосферное давление в Москве четвертый день подряд бьет рекорд
Новый рекорд атмосферного давления для 5 октября зафиксировали в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T08:10
2021-10-05T08:10
2021-10-05T10:21
москва
центр "фобос"
погода
михаил леус
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Новый рекорд атмосферного давления для 5 октября зафиксировали в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Во вторник показатель составит 766 миллиметров ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормы.Прежнее максимальное значение за время измерений регистрировали в 2010 году — 763,2 миллиметра.Это четвертый рекорд подряд. Собеседник агентства отметил, что его окончательное значение станет известно к концу дня.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что с воскресенья атмосферное давление будет расти каждый день и достигнет пика 6-7 октября.
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москва, центр "фобос", погода, михаил леус
08:10 05.10.2021 (обновлено: 10:21 05.10.2021)
Атмосферное давление в Москве четвертый день подряд бьет рекорд
Синоптик Леус: в Москве четвертый день подряд побит рекорд атмосферного давления