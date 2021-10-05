https://ria.ru/20211005/dannye-1753098142.html

Facebook заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей

Facebook заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей - РИА Новости, 05.10.2021

Facebook заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей

Компания Facebook, комментируя произошедший сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, заявила, что сбой не привел к утечке данных пользователей. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T05:33

2021-10-05T05:33

2021-10-05T11:06

технологии

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Компания Facebook, комментируя произошедший сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, заявила, что сбой не привел к утечке данных пользователей.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей.На фоне этого интернет-издание Privacy Affairs сообщило, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке. По неподтвержденной информации, речь шла об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.

https://ria.ru/20211005/sboy-1753098003.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей