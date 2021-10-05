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Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры" - РИА Новости, 05.10.2021
Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
Глава администрации прокуратуры Южной Дакоты Тим Борманн в ответ на информацию о том, что штат стал крупным налоговым убежищем, сообщил РИА Новости, что... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T05:07
2021-10-05T05:07
в мире
сша
южная дакота
джордж сорос
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Глава администрации прокуратуры Южной Дакоты Тим Борманн в ответ на информацию о том, что штат стал крупным налоговым убежищем, сообщил РИА Новости, что ведомство изучает материалы, опубликованные в рамках "досье Пандоры".Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.Как сообщили западные СМИ, из утечки следует, что США стали крупнейшим налоговым убежищем. В частности, согласно документам, штат Южная Дакота скрывает миллиарды долларов богатства, связанного с людьми, ранее обвиненными в серьезных финансовых преступлениях.
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сша
южная дакота
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в мире, сша, южная дакота, джордж сорос
05:07 05.10.2021
 
Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"

Глава прокуратуры Южной Дакоты Борманн заявил, что ведомство изучает "досье Пандоры"

© Fotolia / Olivier Le MoalОфшор
Офшор - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Fotolia / Olivier Le Moal
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Глава администрации прокуратуры Южной Дакоты Тим Борманн в ответ на информацию о том, что штат стал крупным налоговым убежищем, сообщил РИА Новости, что ведомство изучает материалы, опубликованные в рамках "досье Пандоры".
"Мы знаем, что бумаги опубликованы, у нас есть люди, которые их изучают. Мы изучаем и пока не можем комментировать", - сказал он.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
Как сообщили западные СМИ, из утечки следует, что США стали крупнейшим налоговым убежищем. В частности, согласно документам, штат Южная Дакота скрывает миллиарды долларов богатства, связанного с людьми, ранее обвиненными в серьезных финансовых преступлениях.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
00:40
Байден заявил, что США изучают "досье Пандоры"
 
В миреСШАЮжная ДакотаДжордж Сорос
 
 
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