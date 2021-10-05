https://ria.ru/20211005/dakota-1753097601.html
Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры" - РИА Новости, 05.10.2021
Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
Глава администрации прокуратуры Южной Дакоты Тим Борманн в ответ на информацию о том, что штат стал крупным налоговым убежищем, сообщил РИА Новости, что... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T05:07
2021-10-05T05:07
2021-10-05T05:07
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Глава администрации прокуратуры Южной Дакоты Тим Борманн в ответ на информацию о том, что штат стал крупным налоговым убежищем, сообщил РИА Новости, что ведомство изучает материалы, опубликованные в рамках "досье Пандоры".Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.Как сообщили западные СМИ, из утечки следует, что США стали крупнейшим налоговым убежищем. В частности, согласно документам, штат Южная Дакота скрывает миллиарды долларов богатства, связанного с людьми, ранее обвиненными в серьезных финансовых преступлениях.
https://ria.ru/20211005/bayden-1753089979.html
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в мире, сша, южная дакота, джордж сорос
Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
Глава прокуратуры Южной Дакоты Борманн заявил, что ведомство изучает "досье Пандоры"