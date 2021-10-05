https://ria.ru/20211005/dakota-1753097601.html

Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"

Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры" - РИА Новости, 05.10.2021

Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"

Глава администрации прокуратуры Южной Дакоты Тим Борманн в ответ на информацию о том, что штат стал крупным налоговым убежищем, сообщил РИА Новости, что... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T05:07

2021-10-05T05:07

2021-10-05T05:07

в мире

сша

южная дакота

джордж сорос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140413/47/1404134768_0:15:2001:1140_1920x0_80_0_0_7a9070c0883feb167a643a5d2fc42ecc.jpg

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Глава администрации прокуратуры Южной Дакоты Тим Борманн в ответ на информацию о том, что штат стал крупным налоговым убежищем, сообщил РИА Новости, что ведомство изучает материалы, опубликованные в рамках "досье Пандоры".Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.Как сообщили западные СМИ, из утечки следует, что США стали крупнейшим налоговым убежищем. В частности, согласно документам, штат Южная Дакота скрывает миллиарды долларов богатства, связанного с людьми, ранее обвиненными в серьезных финансовых преступлениях.

https://ria.ru/20211005/bayden-1753089979.html

сша

южная дакота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, южная дакота, джордж сорос