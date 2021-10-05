https://ria.ru/20211005/bronemashina-1753117568.html

Российская армия получила новую бронемашину "Напарник"

Российская армия получила новую бронемашину "Напарник" - РИА Новости, 05.10.2021

Российская армия получила новую бронемашину "Напарник"

Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления "Напарник", сообщили РИА Новости в компании-разработчике "Ремдизель". РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:20

2021-10-05T10:20

2021-10-05T10:20

новое оружие россии

безопасность

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления "Напарник", сообщили РИА Новости в компании-разработчике "Ремдизель"."Приказом министра обороны Российской Федерации в сентябре 2021 года на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации принята специальная машина сопровождения и управления 4386", - рассказали в компании.Там уточнили, что разработка машины начались в 2017 году на базе шасси К-4386 "Тайфун-ВДВ". "Ремдизелем" была проведена опытно-конструкторская разработка (шифр - "Напарник"), и в марте 2021 года новый бронеавтомобиль получил разрешение на серийное производство.Защищенный автомобиль "Напарник" предназначен для сопровождения автоколонн, перевозящих спецтехнику, доставки личного состава и документации, а также размещения пункта управления. Машина может эксплуатироваться в любом диапазоне температур, перевозиться авиационным, морским и речным транспортом.Бронирование "Напарника" обеспечивает надежную защиту экипажу, отмечают в компании-разработчике.В июне Минобороны сообщало, что в 2021 году в армию будет поставлено 11 бронеавтомобилей "Напарник".

https://ria.ru/20210912/tank-1749714513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, россия