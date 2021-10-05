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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211005/bronemashina-1753117568.html
Российская армия получила новую бронемашину "Напарник"
Российская армия получила новую бронемашину "Напарник" - РИА Новости, 05.10.2021
Российская армия получила новую бронемашину "Напарник"
Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления "Напарник", сообщили РИА Новости в компании-разработчике "Ремдизель". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:20
2021-10-05T10:20
новое оружие россии
безопасность
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления "Напарник", сообщили РИА Новости в компании-разработчике "Ремдизель"."Приказом министра обороны Российской Федерации в сентябре 2021 года на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации принята специальная машина сопровождения и управления 4386", - рассказали в компании.Там уточнили, что разработка машины начались в 2017 году на базе шасси К-4386 "Тайфун-ВДВ". "Ремдизелем" была проведена опытно-конструкторская разработка (шифр - "Напарник"), и в марте 2021 года новый бронеавтомобиль получил разрешение на серийное производство.Защищенный автомобиль "Напарник" предназначен для сопровождения автоколонн, перевозящих спецтехнику, доставки личного состава и документации, а также размещения пункта управления. Машина может эксплуатироваться в любом диапазоне температур, перевозиться авиационным, морским и речным транспортом.Бронирование "Напарника" обеспечивает надежную защиту экипажу, отмечают в компании-разработчике.В июне Минобороны сообщало, что в 2021 году в армию будет поставлено 11 бронеавтомобилей "Напарник".
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Новости
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безопасность, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, россия
10:20 05.10.2021
 
Российская армия получила новую бронемашину "Напарник"

Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления "Напарник"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления "Напарник", сообщили РИА Новости в компании-разработчике "Ремдизель".
"Приказом министра обороны Российской Федерации в сентябре 2021 года на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации принята специальная машина сопровождения и управления 4386", - рассказали в компании.
Там уточнили, что разработка машины начались в 2017 году на базе шасси К-4386 "Тайфун-ВДВ". "Ремдизелем" была проведена опытно-конструкторская разработка (шифр - "Напарник"), и в марте 2021 года новый бронеавтомобиль получил разрешение на серийное производство.
Защищенный автомобиль "Напарник" предназначен для сопровождения автоколонн, перевозящих спецтехнику, доставки личного состава и документации, а также размещения пункта управления. Машина может эксплуатироваться в любом диапазоне температур, перевозиться авиационным, морским и речным транспортом.
Бронирование "Напарника" обеспечивает надежную защиту экипажу, отмечают в компании-разработчике.
В июне Минобороны сообщало, что в 2021 году в армию будет поставлено 11 бронеавтомобилей "Напарник".
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Новое оружие РоссииБезопасностьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФРоссия
 
 
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