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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20211005/bikin-1753119042.html
В Бикине начинается масштабная модернизация системы водоснабжения
В Бикине начинается масштабная модернизация системы водоснабжения - РИА Новости, 05.10.2021
В Бикине начинается масштабная модернизация системы водоснабжения
Система водоснабжения в Бикине Хабаровского края будет полностью обновлена в ближайшие три года, заявил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:25
2021-10-05T10:25
хабаровский край
общество
бикин
хабаровский край
михаил дегтярев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
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ХАБАРОВСК, 5 окт — РИА Новости. Система водоснабжения в Бикине Хабаровского края будет полностью обновлена в ближайшие три года, заявил губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона во вторник находится с рабочей поездкой в самом южном городе края Бикине. Он посетил водозабор, оценил работу муниципалитета по благоустройству территорий, посетил местную школу."Первый объект - местный водозабор. Несколько скважин запущены в работу в 1984-1990 годах. А трубы водоснабжения были проложены более полувека назад - в 1964 году. Здесь будет проведена тотальная модернизация. Потребуется 3 года и 1,7 миллиарда рублей федерального финансирования по нацпроекту "Чистая вода". Если будет необходимость, добавим денег из краевого бюджета", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он отметил, что "взят курс на полное обновление изношенных коммунальных систем". Там, где с содержанием не справляются муниципалитеты, учитывая ограниченные возможности местного бюджета, "передаем сети КГУП "Региональные коммунальные системы" (специально создали в прошлом году)".По словам главы региона, системы водозабора и водоочистки здесь установят самые современные. Потрачено несколько десятков миллионов рублей из краевого бюджета на подготовку проекта. В начале следующего года начнут работать подрядчики. "Минимум на 50 лет обеспечим чистой водой. Кроме того, я поставил задачу минЖКХ войти в коммуникацию с минобороны и подключить к современной системе водоснабжения военный городок, который здесь есть", - уточнил Дегтярев.По информации краевого правительства, водозаборные сооружения Бикина - это шесть эксплуатационных и одна резервная подрусловые водозаборные скважины. Оборудование водоподготовки на системе централизованного водоснабжения отсутствует, подаваемая в распределительную сеть вода не соответствует санитарным требованиям. Вода в сеть подается насосами скважин, что приводит к перерасходу электроэнергии и нарушению гидравлического режима в сети. Износ сетей и сооружений водоснабжения оценивается в 90%.Уже разработана проектная документация, имеется положительное заключение государственной экспертизы, заверили в правительстве региона. ФКУ "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ" Минстроя России после устранения имевшихся замечаний одобрена заявка на выделение финансирования.Предусмотрено строительство станции водоподготовки, станции второго подъема, резервуаров чистой воды, строительство новых водопроводных сетей общей протяженностью более 30 километров.Глава региона также оценил работу муниципалитета по проекту благоустройства общественных территорий. Первый результат работ - здесь облагорожена площадка возле ж/д вокзала. Однако губернатор указал на имеющиеся недочеты. "В частности, не обеспечена доступность для инвалидов-колясочников, мам с детскими колясками. Это надо исправлять", - указал Дегтярев."Только вчера на заседании краевой межведомственной комиссии по комфортной городской среде мы подводили промежуточные итоги реализации проекта в этом году. В Бикине в 2021 году благоустраиваем четыре таких объекта. Выбирали их сами местные жители. Общий объем финансирования - 15 миллионов рублей", - сказал губернатор.Кроме того, Дегтярев в ходе работы в муниципалитете специально заехал в бикинскую школу №23. "Я был здесь в августе 2020 года. К тому времени школа, где учатся начальные классы, стояла закрытой из-за аварийного состояния. По моему поручению было выделено 8,6 миллиона рублей", - напомнил глава края.По результатам финансирования в учреждении летом был сделан ремонт: заменены все перекрытия, двери, установлена автоматическая пожарная сигнализация, оборудовано освещение. Новый учебный год 161 ученик младших классов и их педагоги начали в отремонтированном здании.
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общество, бикин, хабаровский край, михаил дегтярев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия
10:25 05.10.2021
 
В Бикине начинается масштабная модернизация системы водоснабжения

Систему водоснабжения в Бикине Хабаровского края полностью обновят в ближайшие три года

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАБАРОВСК, 5 окт — РИА Новости. Система водоснабжения в Бикине Хабаровского края будет полностью обновлена в ближайшие три года, заявил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона во вторник находится с рабочей поездкой в самом южном городе края Бикине. Он посетил водозабор, оценил работу муниципалитета по благоустройству территорий, посетил местную школу.
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"Первый объект - местный водозабор. Несколько скважин запущены в работу в 1984-1990 годах. А трубы водоснабжения были проложены более полувека назад - в 1964 году. Здесь будет проведена тотальная модернизация. Потребуется 3 года и 1,7 миллиарда рублей федерального финансирования по нацпроекту "Чистая вода". Если будет необходимость, добавим денег из краевого бюджета", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "взят курс на полное обновление изношенных коммунальных систем". Там, где с содержанием не справляются муниципалитеты, учитывая ограниченные возможности местного бюджета, "передаем сети КГУП "Региональные коммунальные системы" (специально создали в прошлом году)".
По словам главы региона, системы водозабора и водоочистки здесь установят самые современные. Потрачено несколько десятков миллионов рублей из краевого бюджета на подготовку проекта. В начале следующего года начнут работать подрядчики. "Минимум на 50 лет обеспечим чистой водой. Кроме того, я поставил задачу минЖКХ войти в коммуникацию с минобороны и подключить к современной системе водоснабжения военный городок, который здесь есть", - уточнил Дегтярев.
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По информации краевого правительства, водозаборные сооружения Бикина - это шесть эксплуатационных и одна резервная подрусловые водозаборные скважины. Оборудование водоподготовки на системе централизованного водоснабжения отсутствует, подаваемая в распределительную сеть вода не соответствует санитарным требованиям. Вода в сеть подается насосами скважин, что приводит к перерасходу электроэнергии и нарушению гидравлического режима в сети. Износ сетей и сооружений водоснабжения оценивается в 90%.
Уже разработана проектная документация, имеется положительное заключение государственной экспертизы, заверили в правительстве региона. ФКУ "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ" Минстроя России после устранения имевшихся замечаний одобрена заявка на выделение финансирования.
Предусмотрено строительство станции водоподготовки, станции второго подъема, резервуаров чистой воды, строительство новых водопроводных сетей общей протяженностью более 30 километров.
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Глава региона также оценил работу муниципалитета по проекту благоустройства общественных территорий. Первый результат работ - здесь облагорожена площадка возле ж/д вокзала. Однако губернатор указал на имеющиеся недочеты. "В частности, не обеспечена доступность для инвалидов-колясочников, мам с детскими колясками. Это надо исправлять", - указал Дегтярев.
"Только вчера на заседании краевой межведомственной комиссии по комфортной городской среде мы подводили промежуточные итоги реализации проекта в этом году. В Бикине в 2021 году благоустраиваем четыре таких объекта. Выбирали их сами местные жители. Общий объем финансирования - 15 миллионов рублей", - сказал губернатор.
Кроме того, Дегтярев в ходе работы в муниципалитете специально заехал в бикинскую школу №23. "Я был здесь в августе 2020 года. К тому времени школа, где учатся начальные классы, стояла закрытой из-за аварийного состояния. По моему поручению было выделено 8,6 миллиона рублей", - напомнил глава края.
По результатам финансирования в учреждении летом был сделан ремонт: заменены все перекрытия, двери, установлена автоматическая пожарная сигнализация, оборудовано освещение. Новый учебный год 161 ученик младших классов и их педагоги начали в отремонтированном здании.
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