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Отличный план: Байден закладывает бомбу под американскую экономику
Отличный план: Байден закладывает бомбу под американскую экономику - РИА Новости, 05.10.2021
Отличный план: Байден закладывает бомбу под американскую экономику
Масштабный проект президента США общей стоимостью 4,5 триллиона долларов дорого обойдется американской экономике. Увеличатся государственный долг, дефицит... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T08:00
2021-10-05T08:02
попытки изменить потолок госдолга сша
сша
джо байден
барак обама
дональд трамп
госдолг сша
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Масштабный проект президента США общей стоимостью 4,5 триллиона долларов дорого обойдется американской экономике. Увеличатся государственный долг, дефицит бюджета, ВВП в перспективе уменьшится. "Инфраструктура Байдена" грозит рядовым американцам падением зарплат и потерей рабочих мест. Парадоксально, но при этом сам план нацелен на их создание.Инъекция в инфраструктуруПроект модернизации и развития инфраструктуры Байден представил еще в конце марта. Триллион долларов предполагается выделить на производственные проекты. И в три раза больше — на социальные расходы, борьбу с бедностью и защиту окружающей среды.Это называют "инъекцией в инфраструктуру". В ближайшие десять лет планируют обновить дороги, мосты, системы водоснабжения. Большое внимание уделяется борьбе с изменением климата — развитию "зеленого" транспорта. Появится полмиллиона зарядных станций для электромобилей, множество пешеходных зон и велодорожек. Усовершенствуют электросети, обеспечат доступ к интернету в городах и поселках, где с этим возникают трудности.В энергетике — ставка на экологию, чтобы к 2035 году "освободиться от углеродного загрязнения".Байден считает, что "это заложит основу для устойчивого роста". По его мнению, проект не только поднимет экономику и уровень жизни, но и поможет в борьбе за мировое лидерство, поскольку "именно глобальные вложения в инфраструктуру в прошлом не раз двигали США вперед".Причем все эти инициативы должны создавать по два миллиона рабочих мест в год. Очень важный фактор — в Штатах высокая безработица, хотя и снижается с июля по мере восстановления экономики. Летом больше всего вакансий открылось в индустрии отдыха и развлечений (380 тысяч) и сфере образования (221 тысяча).Кому платитьЭтот проект был в планах еще у Барака Обамы и даже звучал в предвыборной кампании Дональда Трампа. Но предшественникам Байдена не удалось убедить конгресс дать им зеленый свет. И в этот раз история повторяется.Дело в том, что деньги Байден рассчитывает получить в основном за счет повышения налогов. Так, предлагается увеличить корпоративную ставку с нынешних 21 до 28 процентов. По сути, это обнуляет все послабления для бизнеса, введенные администрацией Трампа в 2017-м.Бывший глава Белого дома радикально сократил сборы с корпораций, чтобы повысить конкурентоспособность американских предпринимателей. В рамках крупнейшей за 30 лет реформы корпоративный налог на прибыль снизили с 35 до 21 процента.Экономисты уже просчитали последствия. На их взгляд, изменение налоговой системы сократит внутренние инвестиции. А значит, рабочих мест, наоборот, поубавится, зарплата снизится, что в итоге ударит и по среднему классу.По оценкам Tax Foundation, независимой организации налогового анализа, одно только предложенное Байденом повышение корпоративной ставки вынудит бизнес сокращать вложения в основной капитал — а это грозит потерей почти 160 тысяч рабочих мест за 10-30 лет. К тому же комбинированная налоговая ставка федерального правительства и штата повысится до 32,34 — самый высокий показатель среди стран "Большой семерки".В краткосрочной перспективе проект Байдена действительно может создать порядка 2,3 миллиона рабочих мест, отмечают в S&amp;P Global. Однако любая стройка не вечна — объект сдадут и люди вновь окажутся на бирже труда.На сомнительность затеи Байдена указывали и в Moody's Analytics: "Уже в 2022-м занятость сократится на 23 тысячи рабочих мест, поскольку более высокие корпоративные налоги вступят в силу, а расходы на инфраструктуру начнутся позже".Триллионный список желанийКритики называют план американского президента "еще одним вишлистом левых на несколько триллионов долларов". И сравнивают с расходами на пандемию: половина денег ушла непонятно куда, оставив рекордно высокий государственный долг и огромную дыру в бюджете.Проект к тому же вовсе не инфраструктурный: 621 миллиард — на транспорт, 400 — на программы помощи и адаптации пожилых людей и людей с инвалидностью, 300 — на малый бизнес, 180 — на научные исследования и разработки.По мнению республиканцев, не надо вводить людей в заблуждение. Если говорить действительно об инфраструктуре, останутся 115 миллиардов на модернизацию автомагистралей, дорог и главных улиц. Плюс 25 миллиардов — на аэропорты. И еще 17 — на внутреннее водное сообщение, порты и паромы."Этот проект создаст рабочие места в отдаленных регионах, облегчит к ним доступ. В крупных городах инфраструктура объективно устарела и не соответствует современным реалиям, она не рассчитана на такое большое население. В США вопрос модернизации стоит очень остро", — пояснила РИА Новости младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Анастасия Бунина.После дебатов, продолжавшихся несколько месяцев, сенат наконец принял пакет инициатив на сумму 1,2 триллиона. Теперь его должна утвердить палата представителей.Но по-прежнему под вопросом дополнительные 3,5 триллиона, на которых настаивают левые демократы. Эти средства хотят направить на климатические инициативы, социальную сферу, образование и здравоохранение. Умеренное крыло партии в целом согласно на законопроект, однако хотело бы уменьшить расходную часть. Демократы рассчитывают принять документ с использованием процедурного инструмента, известного как "согласование бюджета". Это позволит обойти законодателей Республиканской партии. Хотя противостояния все равно не избежать.Впрочем, в необходимости столь огромных трат не уверены и сами демократы. Невозможно поддержать еще один многотриллионный законопроект с учетом того "банкета", который Байден закатил в пандемию, считает сенатор-демократ Джо Манчин.Судя по исследованию Wharton School при Университете Пенсильвании, единственное, что план Байдена способен увеличить, — так это федеральный долг: еще на 8,9% через десять лет. В остальном это катастрофа для инвесторов, работников и налогоплательщиков. При этом ВВП упадет на четыре процента и может сократиться еще на пять к 2050 году.Уперлись в потолокВ разгар пандемии из-за огромных расходов и работающего на полную мощность печатного станка госдолг США уже превысил размер экономики. По всем прогнозам, это должно было случиться только через десять лет. Но произошло гораздо раньше — на поддержку национального хозяйства потратили слишком много.В 2020-м власти закачали в экономику почти девять триллионов долларов. К концу марта долг достиг 101 процента ВВП. Подобное случалось лишь однажды, сразу после Второй мировой войны, в 1946-м. И теперь американские финансы уперлись в законодательно установленный максимум заимствований — 28,5 триллиона долларов.В августе Минфин ввел чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта. Урезали инвестиции в фонд пенсий по старости и инвалидности. Пока это позволяет жить без увеличения долга, высвобождая при этом пространство для размещения новых облигаций. Нужно либо срочно поднимать планку заимствований, либо приостановить действие соответствующего закона.Но в конце сентября сенат вновь провалил голосование по потолку госдолга. Лимит необходимо успеть поднять до второй половины октября. К тому времени Минфин, скорее всего, исчерпает чрезвычайные меры.На этом фоне очередной многотриллионный проект Байдена выглядит бомбой замедленного действия, которую заложат под американскую экономику.
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попытки изменить потолок госдолга сша, сша, джо байден, барак обама, дональд трамп, госдолг сша
08:00 05.10.2021 (обновлено: 08:02 05.10.2021)
 

Отличный план: Байден закладывает бомбу под американскую экономику

© AFP 2021 / Pool/Al DragoПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AFP 2021 / Pool/Al Drago
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Масштабный проект президента США общей стоимостью 4,5 триллиона долларов дорого обойдется американской экономике. Увеличатся государственный долг, дефицит бюджета, ВВП в перспективе уменьшится. "Инфраструктура Байдена" грозит рядовым американцам падением зарплат и потерей рабочих мест. Парадоксально, но при этом сам план нацелен на их создание.

Инъекция в инфраструктуру

Проект модернизации и развития инфраструктуры Байден представил еще в конце марта. Триллион долларов предполагается выделить на производственные проекты. И в три раза больше — на социальные расходы, борьбу с бедностью и защиту окружающей среды.
Это называют "инъекцией в инфраструктуру". В ближайшие десять лет планируют обновить дороги, мосты, системы водоснабжения. Большое внимание уделяется борьбе с изменением климата — развитию "зеленого" транспорта. Появится полмиллиона зарядных станций для электромобилей, множество пешеходных зон и велодорожек. Усовершенствуют электросети, обеспечат доступ к интернету в городах и поселках, где с этим возникают трудности.
В энергетике — ставка на экологию, чтобы к 2035 году "освободиться от углеродного загрязнения".
© Flickr / David KingДороги в Нью-Джерси
Дороги в Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Flickr / David King
Дороги в Нью-Джерси
Байден считает, что "это заложит основу для устойчивого роста". По его мнению, проект не только поднимет экономику и уровень жизни, но и поможет в борьбе за мировое лидерство, поскольку "именно глобальные вложения в инфраструктуру в прошлом не раз двигали США вперед".
Причем все эти инициативы должны создавать по два миллиона рабочих мест в год. Очень важный фактор — в Штатах высокая безработица, хотя и снижается с июля по мере восстановления экономики. Летом больше всего вакансий открылось в индустрии отдыха и развлечений (380 тысяч) и сфере образования (221 тысяча).

Кому платить

Этот проект был в планах еще у Барака Обамы и даже звучал в предвыборной кампании Дональда Трампа. Но предшественникам Байдена не удалось убедить конгресс дать им зеленый свет. И в этот раз история повторяется.
Дело в том, что деньги Байден рассчитывает получить в основном за счет повышения налогов. Так, предлагается увеличить корпоративную ставку с нынешних 21 до 28 процентов. По сути, это обнуляет все послабления для бизнеса, введенные администрацией Трампа в 2017-м.
Бывший глава Белого дома радикально сократил сборы с корпораций, чтобы повысить конкурентоспособность американских предпринимателей. В рамках крупнейшей за 30 лет реформы корпоративный налог на прибыль снизили с 35 до 21 процента.
© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Экономисты уже просчитали последствия. На их взгляд, изменение налоговой системы сократит внутренние инвестиции. А значит, рабочих мест, наоборот, поубавится, зарплата снизится, что в итоге ударит и по среднему классу.
По оценкам Tax Foundation, независимой организации налогового анализа, одно только предложенное Байденом повышение корпоративной ставки вынудит бизнес сокращать вложения в основной капитал — а это грозит потерей почти 160 тысяч рабочих мест за 10-30 лет. К тому же комбинированная налоговая ставка федерального правительства и штата повысится до 32,34 — самый высокий показатель среди стран "Большой семерки".
В краткосрочной перспективе проект Байдена действительно может создать порядка 2,3 миллиона рабочих мест, отмечают в S&P Global. Однако любая стройка не вечна — объект сдадут и люди вновь окажутся на бирже труда.
На сомнительность затеи Байдена указывали и в Moody's Analytics: "Уже в 2022-м занятость сократится на 23 тысячи рабочих мест, поскольку более высокие корпоративные налоги вступят в силу, а расходы на инфраструктуру начнутся позже".

Триллионный список желаний

Критики называют план американского президента "еще одним вишлистом левых на несколько триллионов долларов". И сравнивают с расходами на пандемию: половина денег ушла непонятно куда, оставив рекордно высокий государственный долг и огромную дыру в бюджете.
Проект к тому же вовсе не инфраструктурный: 621 миллиард — на транспорт, 400 — на программы помощи и адаптации пожилых людей и людей с инвалидностью, 300 — на малый бизнес, 180 — на научные исследования и разработки.
По мнению республиканцев, не надо вводить людей в заблуждение. Если говорить действительно об инфраструктуре, останутся 115 миллиардов на модернизацию автомагистралей, дорог и главных улиц. Плюс 25 миллиардов — на аэропорты. И еще 17 — на внутреннее водное сообщение, порты и паромы.
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкМужчина с флагом сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне
Мужчина с флагом сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
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Мужчина с флагом сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне
"Этот проект создаст рабочие места в отдаленных регионах, облегчит к ним доступ. В крупных городах инфраструктура объективно устарела и не соответствует современным реалиям, она не рассчитана на такое большое население. В США вопрос модернизации стоит очень остро", — пояснила РИА Новости младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Анастасия Бунина.
После дебатов, продолжавшихся несколько месяцев, сенат наконец принял пакет инициатив на сумму 1,2 триллиона. Теперь его должна утвердить палата представителей.
Но по-прежнему под вопросом дополнительные 3,5 триллиона, на которых настаивают левые демократы. Эти средства хотят направить на климатические инициативы, социальную сферу, образование и здравоохранение. Умеренное крыло партии в целом согласно на законопроект, однако хотело бы уменьшить расходную часть. Демократы рассчитывают принять документ с использованием процедурного инструмента, известного как "согласование бюджета". Это позволит обойти законодателей Республиканской партии. Хотя противостояния все равно не избежать.
Впрочем, в необходимости столь огромных трат не уверены и сами демократы. Невозможно поддержать еще один многотриллионный законопроект с учетом того "банкета", который Байден закатил в пандемию, считает сенатор-демократ Джо Манчин.
Судя по исследованию Wharton School при Университете Пенсильвании, единственное, что план Байдена способен увеличить, — так это федеральный долг: еще на 8,9% через десять лет. В остальном это катастрофа для инвесторов, работников и налогоплательщиков. При этом ВВП упадет на четыре процента и может сократиться еще на пять к 2050 году.
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Уперлись в потолок

В разгар пандемии из-за огромных расходов и работающего на полную мощность печатного станка госдолг США уже превысил размер экономики. По всем прогнозам, это должно было случиться только через десять лет. Но произошло гораздо раньше — на поддержку национального хозяйства потратили слишком много.
В 2020-м власти закачали в экономику почти девять триллионов долларов. К концу марта долг достиг 101 процента ВВП. Подобное случалось лишь однажды, сразу после Второй мировой войны, в 1946-м. И теперь американские финансы уперлись в законодательно установленный максимум заимствований — 28,5 триллиона долларов.
В августе Минфин ввел чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта. Урезали инвестиции в фонд пенсий по старости и инвалидности. Пока это позволяет жить без увеличения долга, высвобождая при этом пространство для размещения новых облигаций. Нужно либо срочно поднимать планку заимствований, либо приостановить действие соответствующего закона.
Но в конце сентября сенат вновь провалил голосование по потолку госдолга. Лимит необходимо успеть поднять до второй половины октября. К тому времени Минфин, скорее всего, исчерпает чрезвычайные меры.
На этом фоне очередной многотриллионный проект Байдена выглядит бомбой замедленного действия, которую заложат под американскую экономику.
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24 марта, 08:00
Критический уровень: госдолг США превысил размер экономики
 
Попытки изменить потолок госдолга СШАСШАДжо БайденБарак ОбамаДональд Трампгосдолг США
 
 
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