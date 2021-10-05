https://ria.ru/20211005/bezopasnost-1753223220.html
Facebook повысит безопасность сети только с помощью властей, заявил эксперт
Facebook повысит безопасность сети только с помощью властей, заявил эксперт - РИА Новости, 05.10.2021
Facebook повысит безопасность сети только с помощью властей, заявил эксперт
Руководство Facebook знает, как сделать крупнейшую в мире социальную сеть безопаснее, но требуется вмешательство американских властей, чтобы заставить их... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:45
2021-10-05T17:45
2021-10-05T17:57
в мире
сша
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_9bee8894863909ae79a0996e72bedbb6.jpg
ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Руководство Facebook знает, как сделать крупнейшую в мире социальную сеть безопаснее, но требуется вмешательство американских властей, чтобы заставить их действовать, заявила на слушаниях в сенате бывший менеджер компании Фрэнсис Хауген."Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram безопаснее, но не внесет необходимых изменений, потому что ставит астрономические прибыли выше людей. Требуется вмешательство конгресса. Без вашей помощи им не преодолеть этот кризис", - сказала Хауген.
https://ria.ru/20211005/tsukerberg-1753094421.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_131:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_a78fc865646e1d0a7719c733cc350b37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
17:45 05.10.2021 (обновлено: 17:57 05.10.2021)
Facebook повысит безопасность сети только с помощью властей, заявил эксперт
Эксперт Хауген: Facebook только при помощи властей сможет повысить безопасность соцсети