https://ria.ru/20211005/bezopasnost-1753223220.html

Facebook повысит безопасность сети только с помощью властей, заявил эксперт

Facebook повысит безопасность сети только с помощью властей, заявил эксперт - РИА Новости, 05.10.2021

Facebook повысит безопасность сети только с помощью властей, заявил эксперт

Руководство Facebook знает, как сделать крупнейшую в мире социальную сеть безопаснее, но требуется вмешательство американских властей, чтобы заставить их... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:45

2021-10-05T17:45

2021-10-05T17:57

в мире

сша

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Руководство Facebook знает, как сделать крупнейшую в мире социальную сеть безопаснее, но требуется вмешательство американских властей, чтобы заставить их действовать, заявила на слушаниях в сенате бывший менеджер компании Фрэнсис Хауген."Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram безопаснее, но не внесет необходимых изменений, потому что ставит астрономические прибыли выше людей. Требуется вмешательство конгресса. Без вашей помощи им не преодолеть этот кризис", - сказала Хауген.

https://ria.ru/20211005/tsukerberg-1753094421.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей