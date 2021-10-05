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Facebook повысит безопасность сети только с помощью властей, заявил эксперт
Facebook повысит безопасность сети только с помощью властей, заявил эксперт - РИА Новости, 05.10.2021
Facebook повысит безопасность сети только с помощью властей, заявил эксперт
Руководство Facebook знает, как сделать крупнейшую в мире социальную сеть безопаснее, но требуется вмешательство американских властей, чтобы заставить их... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:45
2021-10-05T17:57
в мире
сша
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Руководство Facebook знает, как сделать крупнейшую в мире социальную сеть безопаснее, но требуется вмешательство американских властей, чтобы заставить их действовать, заявила на слушаниях в сенате бывший менеджер компании Фрэнсис Хауген."Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram безопаснее, но не внесет необходимых изменений, потому что ставит астрономические прибыли выше людей. Требуется вмешательство конгресса. Без вашей помощи им не преодолеть этот кризис", - сказала Хауген.
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в мире, сша, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
17:45 05.10.2021 (обновлено: 17:57 05.10.2021)
 
Facebook повысит безопасность сети только с помощью властей, заявил эксперт

Эксперт Хауген: Facebook только при помощи властей сможет повысить безопасность соцсети

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Руководство Facebook знает, как сделать крупнейшую в мире социальную сеть безопаснее, но требуется вмешательство американских властей, чтобы заставить их действовать, заявила на слушаниях в сенате бывший менеджер компании Фрэнсис Хауген.
"Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram безопаснее, но не внесет необходимых изменений, потому что ставит астрономические прибыли выше людей. Требуется вмешательство конгресса. Без вашей помощи им не преодолеть этот кризис", - сказала Хауген.
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В миреСШАFacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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