https://ria.ru/20211005/belye-1753119381.html
"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда
"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда - РИА Новости, 05.10.2021
"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда
“Белые Боги” - место в Подмосковье, которое СМИ называют “нашим Стоунхенджем”. По легенде, там располагался языческий алтарь с каменными идолами и, возможно, совершались жертвоприношения. А местные жители сообщали о “заколдованном месте” неподалеку, где был звуковой мираж - голоса людей и лай собак. Но почему “Белые боги” пока не нашли археологи?
2021-10-05T12:00
2021-10-05T12:00
2021-10-05T12:00
какая-то мистика
подкаст
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"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда
“Белые Боги” - место в Подмосковье, которое СМИ называют “нашим Стоунхенджем”. По легенде, там располагался языческий алтарь с каменными идолами и, возможно, совершались жертвоприношения. А местные жители сообщали о “заколдованном месте” неподалеку, где был звуковой мираж - голоса людей и лай собак. Но почему “Белые боги” пока не нашли археологи?
audio/mpeg
"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда
“Белые Боги” - место в Подмосковье, которое СМИ называют “нашим Стоунхенджем”. По легенде, там располагался языческий алтарь с каменными идолами и, возможно, совершались жертвоприношения. А местные жители сообщали о “заколдованном месте” неподалеку, где был звуковой мираж - голоса людей и лай собак. Но почему “Белые боги” пока не нашли археологи?
audio/mpeg
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подкаст, аудио
"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда
“Белые Боги” - место в Подмосковье, которое СМИ называют “нашим Стоунхенджем”. По легенде, там располагался языческий алтарь с каменными идолами и, возможно, совершались жертвоприношения. А местные жители сообщали о “заколдованном месте” неподалеку, где был звуковой мираж - голоса людей и лай собак. Но почему “Белые боги” пока не нашли археологи?