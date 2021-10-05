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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20211005/belye-1753119381.html
"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда
"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда - РИА Новости, 05.10.2021
"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда
“Белые Боги” - место в Подмосковье, которое СМИ называют “нашим Стоунхенджем”. По легенде, там располагался языческий алтарь с каменными идолами и, возможно, совершались жертвоприношения. А местные жители сообщали о “заколдованном месте” неподалеку, где был звуковой мираж - голоса людей и лай собак. Но почему “Белые боги” пока не нашли археологи?
2021-10-05T12:00
2021-10-05T12:00
какая-то мистика
подкаст
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"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда
“Белые Боги” - место в Подмосковье, которое СМИ называют “нашим Стоунхенджем”. По легенде, там располагался языческий алтарь с каменными идолами и, возможно, совершались жертвоприношения. А местные жители сообщали о “заколдованном месте” неподалеку, где был звуковой мираж - голоса людей и лай собак. Но почему “Белые боги” пока не нашли археологи?
audio/mpeg
"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда
“Белые Боги” - место в Подмосковье, которое СМИ называют “нашим Стоунхенджем”. По легенде, там располагался языческий алтарь с каменными идолами и, возможно, совершались жертвоприношения. А местные жители сообщали о “заколдованном месте” неподалеку, где был звуковой мираж - голоса людей и лай собак. Но почему “Белые боги” пока не нашли археологи?
audio/mpeg
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подкаст, аудио
12:00 05.10.2021
 

"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда

Какая-то мистика
"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда
12:00
Читать ria.ru в
“Белые Боги” - место в Подмосковье, которое СМИ называют “нашим Стоунхенджем”. По легенде, там располагался языческий алтарь с каменными идолами и, возможно, совершались жертвоприношения. А местные жители сообщали о “заколдованном месте” неподалеку, где был звуковой мираж - голоса людей и лай собак. Но почему “Белые боги” пока не нашли археологи?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android —Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Эксперт эпизода Владимир Вишневский
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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