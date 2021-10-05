https://ria.ru/20211005/belye-1753119381.html

"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда

"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда - РИА Новости, 05.10.2021

"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда

“Белые Боги” - место в Подмосковье, которое СМИ называют “нашим Стоунхенджем”. По легенде, там располагался языческий алтарь с каменными идолами и, возможно, совершались жертвоприношения. А местные жители сообщали о “заколдованном месте” неподалеку, где был звуковой мираж - голоса людей и лай собак. Но почему “Белые боги” пока не нашли археологи?

2021-10-05T12:00

2021-10-05T12:00

2021-10-05T12:00

какая-то мистика

подкаст

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"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда “Белые Боги” - место в Подмосковье, которое СМИ называют “нашим Стоунхенджем”. По легенде, там располагался языческий алтарь с каменными идолами и, возможно, совершались жертвоприношения. А местные жители сообщали о “заколдованном месте” неподалеку, где был звуковой мираж - голоса людей и лай собак. Но почему “Белые боги” пока не нашли археологи? audio/mpeg

"Стало очень страшно". "Языческое святилище" в Подмосковье: миф и правда “Белые Боги” - место в Подмосковье, которое СМИ называют “нашим Стоунхенджем”. По легенде, там располагался языческий алтарь с каменными идолами и, возможно, совершались жертвоприношения. А местные жители сообщали о “заколдованном месте” неподалеку, где был звуковой мираж - голоса людей и лай собак. Но почему “Белые боги” пока не нашли археологи? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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