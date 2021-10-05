https://ria.ru/20211005/bayden-1753089979.html

Байден заявил, что США изучают "досье Пандоры"

Байден заявил, что США изучают "досье Пандоры" - РИА Новости, 05.10.2021

Байден заявил, что США изучают "досье Пандоры"

Американский президент Джо Байден заявил, что США изучают "досье Пандоры" об офшорных активах, которые приписывают различным мировым лидерам. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:40

2021-10-05T00:40

2021-10-05T00:40

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США изучают "досье Пандоры" об офшорных активах, которые приписывают различным мировым лидерам."Мы это изучаем сейчас", - ответил Байден на вопрос журналистов, собираются ли США что-либо делать в связи с досье.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211004/upominanie-1753085003.html

сша

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в мире, сша, джо байден