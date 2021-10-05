Названо лучшее время для снятия денег со вклада

01:16 05.10.2021 (обновлено: 01:22 05.10.2021)
Финансист рассказал, когда забирать деньги из банка
Финансист Коган посоветовал россиянам снимать деньги со вклада в срок
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Деньги забирать из банка следует в зависимости от условий вклада - ставки по ним зависят от размера ключевой ставки ЦБ, которая начала восстанавливаться к прежним уровням с середины лета. Фактически доходность зависит от срока размещения вклада в банке и наиболее высока она у вкладов сроком от нескольких месяцев до года. Делать это лучше в срок, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
“Чем выше ставка ЦБ, тем будут выше ставки по вкладам, но если проценты в банках сильно превышают ставку регулятора, к таким продуктам стоит отнестись с подозрением. Их, как правило, предлагают небольшие банки и зачастую в них “зашивается” инвестиционный договор, а не договор на открытие/размещение вклада/депозита”, - отмечает он.
По его словам, наибольший доход дают вклады, размещенные на срок 3-12 месяцев - на это время можно спрогнозировать изменения ключевой ставки. Суммы принципиальной роли не играют, а вот досрочное снятие средств влечет потери, предупредил Коган. Даже если банк не “штрафует” клиента на проценты целиком, их объём существенно уменьшается.