https://ria.ru/20211005/bank-1753092124.html

Названо лучшее время для снятия денег со вклада

Финансист рассказал, когда забирать деньги из банка - РИА Новости, 05.10.2021

Названо лучшее время для снятия денег со вклада

Деньги забирать из банка следует в зависимости от условий вклада - ставки по ним зависят от размера ключевой ставки ЦБ, которая начала восстанавливаться к... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T01:16

2021-10-05T01:16

2021-10-05T01:22

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

михаил коган

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Деньги забирать из банка следует в зависимости от условий вклада - ставки по ним зависят от размера ключевой ставки ЦБ, которая начала восстанавливаться к прежним уровням с середины лета. Фактически доходность зависит от срока размещения вклада в банке и наиболее высока она у вкладов сроком от нескольких месяцев до года. Делать это лучше в срок, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.По его словам, наибольший доход дают вклады, размещенные на срок 3-12 месяцев - на это время можно спрогнозировать изменения ключевой ставки. Суммы принципиальной роли не играют, а вот досрочное снятие средств влечет потери, предупредил Коган. Даже если банк не “штрафует” клиента на проценты целиком, их объём существенно уменьшается.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, михаил коган