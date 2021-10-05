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Названо лучшее время для снятия денег со вклада
Финансист рассказал, когда забирать деньги из банка - РИА Новости, 05.10.2021
Названо лучшее время для снятия денег со вклада
Деньги забирать из банка следует в зависимости от условий вклада - ставки по ним зависят от размера ключевой ставки ЦБ, которая начала восстанавливаться к... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T01:16
2021-10-05T01:22
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
михаил коган
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Деньги забирать из банка следует в зависимости от условий вклада - ставки по ним зависят от размера ключевой ставки ЦБ, которая начала восстанавливаться к прежним уровням с середины лета. Фактически доходность зависит от срока размещения вклада в банке и наиболее высока она у вкладов сроком от нескольких месяцев до года. Делать это лучше в срок, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.По его словам, наибольший доход дают вклады, размещенные на срок 3-12 месяцев - на это время можно спрогнозировать изменения ключевой ставки. Суммы принципиальной роли не играют, а вот досрочное снятие средств влечет потери, предупредил Коган. Даже если банк не “штрафует” клиента на проценты целиком, их объём существенно уменьшается.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, михаил коган
01:16 05.10.2021 (обновлено: 01:22 05.10.2021)
 
Финансист рассказал, когда забирать деньги из банка

Финансист Коган посоветовал россиянам снимать деньги со вклада в срок

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнятие денег в банковском терминале
Снятие денег в банковском терминале - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Деньги забирать из банка следует в зависимости от условий вклада - ставки по ним зависят от размера ключевой ставки ЦБ, которая начала восстанавливаться к прежним уровням с середины лета. Фактически доходность зависит от срока размещения вклада в банке и наиболее высока она у вкладов сроком от нескольких месяцев до года. Делать это лучше в срок, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
“Чем выше ставка ЦБ, тем будут выше ставки по вкладам, но если проценты в банках сильно превышают ставку регулятора, к таким продуктам стоит отнестись с подозрением. Их, как правило, предлагают небольшие банки и зачастую в них “зашивается” инвестиционный договор, а не договор на открытие/размещение вклада/депозита”, - отмечает он.
По его словам, наибольший доход дают вклады, размещенные на срок 3-12 месяцев - на это время можно спрогнозировать изменения ключевой ставки. Суммы принципиальной роли не играют, а вот досрочное снятие средств влечет потери, предупредил Коган. Даже если банк не “штрафует” клиента на проценты целиком, их объём существенно уменьшается.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияМихаил Коган
 
 
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