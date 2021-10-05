https://ria.ru/20211005/bank-1753088490.html

Пользователи сообщили о проблемах в работе Bank of America

Пользователи сообщили о проблемах в работе Bank of America - РИА Новости, 05.10.2021

Пользователи сообщили о проблемах в работе Bank of America

Пользователи жалуются на сбои в работе одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America, информирует сервис Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:10

2021-10-05T00:10

2021-10-05T00:10

технологии

сша

bank of america

глобальный сбой в работе соцсетей

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Пользователи жалуются на сбои в работе одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America, информирует сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."Отчеты пользователей указывают на проблемы у Bank of America", - говорится в сообщении сервиса.Как следует из опубликованных данных, количество обращений резко выросло в последний час.

https://ria.ru/20211005/snouden-1753088185.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, сша, bank of america, глобальный сбой в работе соцсетей