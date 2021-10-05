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Пользователи сообщили о проблемах в работе Bank of America
Пользователи сообщили о проблемах в работе Bank of America - РИА Новости, 05.10.2021
Пользователи сообщили о проблемах в работе Bank of America
Пользователи жалуются на сбои в работе одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America, информирует сервис Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:10
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технологии
сша
bank of america
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Пользователи жалуются на сбои в работе одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America, информирует сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."Отчеты пользователей указывают на проблемы у Bank of America", - говорится в сообщении сервиса.Как следует из опубликованных данных, количество обращений резко выросло в последний час.
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Новости
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технологии, сша, bank of america, глобальный сбой в работе соцсетей
00:10 05.10.2021
 
Пользователи сообщили о проблемах в работе Bank of America

Пользователи пожаловались на сбои в работе Bank of America

© Omar OmarBank of America
Bank of America
© Omar Omar
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Пользователи жалуются на сбои в работе одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America, информирует сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
"Отчеты пользователей указывают на проблемы у Bank of America", - говорится в сообщении сервиса.
Как следует из опубликованных данных, количество обращений резко выросло в последний час.
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
00:06
Сноуден прокомментировал масштабный сбой в работе соцсетей
 
ТехнологииСШАBank of AmericaГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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