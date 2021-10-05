https://ria.ru/20211005/bank-1753088490.html
Пользователи сообщили о проблемах в работе Bank of America
Пользователи сообщили о проблемах в работе Bank of America - РИА Новости, 05.10.2021
Пользователи сообщили о проблемах в работе Bank of America
Пользователи жалуются на сбои в работе одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America, информирует сервис Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:10
2021-10-05T00:10
2021-10-05T00:10
технологии
сша
bank of america
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Пользователи жалуются на сбои в работе одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America, информирует сервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."Отчеты пользователей указывают на проблемы у Bank of America", - говорится в сообщении сервиса.Как следует из опубликованных данных, количество обращений резко выросло в последний час.
https://ria.ru/20211005/snouden-1753088185.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, bank of america, глобальный сбой в работе соцсетей
Пользователи сообщили о проблемах в работе Bank of America
Пользователи пожаловались на сбои в работе Bank of America