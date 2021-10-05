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Посольство Доминиканы оценило танец Захаровой
Посольство Доминиканы оценило танец Захаровой - РИА Новости, 05.10.2021
Посольство Доминиканы оценило танец Захаровой
В посольстве Доминиканы в РФ поблагодарили официального представителя МИД РФ Марию Захарову за "интерес и распространение доминиканской музыки и культуры",... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:11
2021-10-05T12:11
в мире
доминикана
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В посольстве Доминиканы в РФ поблагодарили официального представителя МИД РФ Марию Захарову за "интерес и распространение доминиканской музыки и культуры", комментируя появление в ее Telegram-канале ролика с исполнением танца бачаты, родиной которого является Доминиканская Республика."Посольство Доминиканской Республики в РФ хотело бы поблагодарить от имени правительства и народа Доминиканской Республики за интерес и распространение доминиканской музыки и культуры представителем министерства иностранных дел Российской Федерации, госпожой Марией Захаровой. Нас переполняет гордость, когда мы видим, как танцует бачату госпожа Захарова, отмечая наступление золотой осени", - отметили в посольстве республики.В воскресенье Захарова опубликовала в своем Telegram-канале ролик, где она делает несколько характерных движений из бачаты под соответствующую музыку и подбрасывает в воздух кленовые листья. Возникновение танца связывают с напряженной социальной обстановкой в Доминикане в 1960-е, в начале нулевых он получил широкое распространение в латиноамериканских странах Карибского моря и США."Мы искренне благодарим за содействие культурному обмену и налаживанию связей между нашими народами, а также за красивый жест со стороны г-жи Захаровой, и подтверждаем нашу готовность продолжать углублять исторические связи, объединяющие наши народы", - подчеркнули в посольстве.Это уже не первое исполнение танцев народов мира Захаровой. В конце 2019 года она станцевала на корпоративе твист вместе со своим заместителем. До этого на молодежном форуме "Машук-2019" Захарова исполнила лезгинку. А в 2016 году во время неформального вечера на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сочи Захарова станцевала русский народный танец "Калинка". При этом она сказала, что к выступлению не готовилась, все произошло спонтанно.
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в мире, доминикана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
12:11 05.10.2021
 
Посольство Доминиканы оценило танец Захаровой

Посольство Доминиканы поблагодарило Захарову за интерес к музыке и культуре страны

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ-2021
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В посольстве Доминиканы в РФ поблагодарили официального представителя МИД РФ Марию Захарову за "интерес и распространение доминиканской музыки и культуры", комментируя появление в ее Telegram-канале ролика с исполнением танца бачаты, родиной которого является Доминиканская Республика.
"Посольство Доминиканской Республики в РФ хотело бы поблагодарить от имени правительства и народа Доминиканской Республики за интерес и распространение доминиканской музыки и культуры представителем министерства иностранных дел Российской Федерации, госпожой Марией Захаровой. Нас переполняет гордость, когда мы видим, как танцует бачату госпожа Захарова, отмечая наступление золотой осени", - отметили в посольстве республики.
В воскресенье Захарова опубликовала в своем Telegram-канале ролик, где она делает несколько характерных движений из бачаты под соответствующую музыку и подбрасывает в воздух кленовые листья. Возникновение танца связывают с напряженной социальной обстановкой в Доминикане в 1960-е, в начале нулевых он получил широкое распространение в латиноамериканских странах Карибского моря и США.
"Мы искренне благодарим за содействие культурному обмену и налаживанию связей между нашими народами, а также за красивый жест со стороны г-жи Захаровой, и подтверждаем нашу готовность продолжать углублять исторические связи, объединяющие наши народы", - подчеркнули в посольстве.
Это уже не первое исполнение танцев народов мира Захаровой. В конце 2019 года она станцевала на корпоративе твист вместе со своим заместителем. До этого на молодежном форуме "Машук-2019" Захарова исполнила лезгинку. А в 2016 году во время неформального вечера на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сочи Захарова станцевала русский народный танец "Калинка". При этом она сказала, что к выступлению не готовилась, все произошло спонтанно.
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