https://ria.ru/20211005/babish-1753091432.html
Премьер Чехии признался в покупке недвижимости во Франции через офшор
Премьер Чехии признался в покупке недвижимости во Франции через офшор - РИА Новости, 05.10.2021
Премьер Чехии признался в покупке недвижимости во Франции через офшор
Чешский премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш признался в интервью чешскому ТВ в покупке 16 объектов недвижимости во Франции в 2009 году через офшорные... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T01:03
2021-10-05T01:03
2021-10-05T05:15
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джордж сорос
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ПРАГА, 5 окт – РИА Новости. Чешский премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш признался в интервью чешскому ТВ в покупке 16 объектов недвижимости во Франции в 2009 году через офшорные фирмы, но отметил, что тогда еще не занимался политикой.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.В заявлении консорциума утверждается, что Бабиш якобы через офшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения. Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу.Отвечая на дополнительные вопросы журналистов, чешский премьер заявил, что ему не принадлежат ни офшорные фирмы, ни недвижимость во Франции."Я не владею никакими офшорными фирмами и не владею никакой недвижимостью во Франции. Согласно чешским законам, у меня нет и моей бывшей чешской фирмы", - сказал глава правительства.Бабиш является одним из самых богатых людей Чехии. По данным пражского экономического еженедельника Euro, опубликованным 27 сентября, его имущество оценивается в 68 миллиардов крон (около 3,1 миллиарда долларов). С 2017 года Бабиш, как физическое лицо, не имеет записанного на него имущества – на период его пребывания в политике управление двумя принадлежащими ему холдингами Agrofert и SynBiol передано двум попечительским фондам. Однако Бабиш продолжает оставаться бенефициантом фондов, и после ухода из политики может вернуть себе из них свое имущество.В 2011 году Бабиш основал и возглавил движение ANO ("Акция недовольных граждан"). На парламентских выборах 2013 года движение получило 18,65% голосов и шесть министерских портфелей, сам Бабиш занял пост главы минфина. В 2017 году движение Бабиша выиграло парламентские выборы с результатом 29,64%, а ее лидер возглавил коалиционное правительство.Согласно последним опросам общественного мнения, движение ANO готовы поддержать на парламентских выборах 8-9 октября 27,3% избирателей. Расследование о приобретении элитной недвижимости во Франции Бабиш рассматривает как происки его политических соперников.
https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1753073918.html
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в мире, сша, чехия, франция, джордж сорос, андрей бабиш
01:03 05.10.2021 (обновлено: 05:15 05.10.2021)
Премьер Чехии признался в покупке недвижимости во Франции через офшор
Премьер Чехии Бабиш признался в покупке 16 объектов недвижимости во Франции через офшор
ПРАГА, 5 окт – РИА Новости.
Чешский премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш
признался в интервью чешскому ТВ в покупке 16 объектов недвижимости во Франции
в 2009 году через офшорные фирмы, но отметил, что тогда еще не занимался политикой.
"Это было сделано по рекомендации риелторской фирмы, она посоветовала купить это через адвоката. В этом нет ничего нелегального. К тому же тогда, в 2009 году, я еще не занимался политикой", - сказал Бабиш.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса
, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США
названы крупнейшим налоговым убежищем.
В заявлении консорциума утверждается, что Бабиш якобы через офшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения. Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу.
Отвечая на дополнительные вопросы журналистов, чешский премьер заявил, что ему не принадлежат ни офшорные фирмы, ни недвижимость во Франции.
"Я не владею никакими офшорными фирмами и не владею никакой недвижимостью во Франции. Согласно чешским законам, у меня нет и моей бывшей чешской фирмы", - сказал глава правительства.
Бабиш является одним из самых богатых людей Чехии
. По данным пражского экономического еженедельника Euro, опубликованным 27 сентября, его имущество оценивается в 68 миллиардов крон (около 3,1 миллиарда долларов). С 2017 года Бабиш, как физическое лицо, не имеет записанного на него имущества – на период его пребывания в политике управление двумя принадлежащими ему холдингами Agrofert и SynBiol передано двум попечительским фондам. Однако Бабиш продолжает оставаться бенефициантом фондов, и после ухода из политики может вернуть себе из них свое имущество.
В 2011 году Бабиш основал и возглавил движение ANO ("Акция недовольных граждан"). На парламентских выборах 2013 года движение получило 18,65% голосов и шесть министерских портфелей, сам Бабиш занял пост главы минфина. В 2017 году движение Бабиша выиграло парламентские выборы с результатом 29,64%, а ее лидер возглавил коалиционное правительство.
Согласно последним опросам общественного мнения, движение ANO готовы поддержать на парламентских выборах 8-9 октября 27,3% избирателей. Расследование о приобретении элитной недвижимости во Франции Бабиш рассматривает как происки его политических соперников.