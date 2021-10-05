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В Москве произошло ДТП с шестью автомобилями
В Москве произошло ДТП с шестью автомобилями - РИА Новости, 05.10.2021
В Москве произошло ДТП с шестью автомобилями
Авария с шестью автомобилями произошла на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T07:49
2021-10-05T07:49
2021-10-05T10:53
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Авария с шестью автомобилями произошла на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.Машины столкнулись на внешней стороне ТТК на участке после пересечения со Звенигородским шоссе. Движение свободно по одной из четырех полос.На месте ДТП работают оперативные службы.
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РИА Новости
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происшествия, москва, авто
07:49 05.10.2021 (обновлено: 10:53 05.10.2021)
В Москве произошло ДТП с шестью автомобилями
В Москве на Третьем транспортном кольце произошло ДТП с шестью автомобилями