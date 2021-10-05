https://ria.ru/20211005/avtomobili-1753102444.html

В Москве произошло ДТП с шестью автомобилями

В Москве произошло ДТП с шестью автомобилями - РИА Новости, 05.10.2021

В Москве произошло ДТП с шестью автомобилями

Авария с шестью автомобилями произошла на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T07:49

2021-10-05T07:49

2021-10-05T10:53

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Авария с шестью автомобилями произошла на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.Машины столкнулись на внешней стороне ТТК на участке после пересечения со Звенигородским шоссе. Движение свободно по одной из четырех полос.На месте ДТП работают оперативные службы.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто