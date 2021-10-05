https://ria.ru/20211005/avariya-1753229361.html

Почти половина населения Абхазии осталась без света

Почти половина населения Абхазии осталась без света - РИА Новости, 05.10.2021

Почти половина населения Абхазии осталась без света

Почти половина Абхазии осталась без света из-за аварии на воздушной линии, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго". РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:18

2021-10-05T18:18

2021-10-05T18:26

в мире

абхазия

происшествия

гулрыпшский район

жкх

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СУХУМ, 5 окт - РИА Новости. Почти половина Абхазии осталась без света из-за аварии на воздушной линии, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго"."Произошло аварийное отключение воздушной линии Шешелети-2, без подачи электроэнергии остались Очамчырский, Гулрыпшский районы и восточная часть города Сухум", - говорится в сообщении.Аварийные бригады ликвидируют аварию.

https://ria.ru/20211004/polnomochiya-1752919335.html

абхазия

гулрыпшский район

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2021

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в мире, абхазия, происшествия, гулрыпшский район, жкх