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Почти половина населения Абхазии осталась без света
Почти половина населения Абхазии осталась без света - РИА Новости, 05.10.2021
Почти половина населения Абхазии осталась без света
Почти половина Абхазии осталась без света из-за аварии на воздушной линии, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:18
2021-10-05T18:26
в мире
абхазия
происшествия
гулрыпшский район
жкх
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СУХУМ, 5 окт - РИА Новости. Почти половина Абхазии осталась без света из-за аварии на воздушной линии, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго"."Произошло аварийное отключение воздушной линии Шешелети-2, без подачи электроэнергии остались Очамчырский, Гулрыпшский районы и восточная часть города Сухум", - говорится в сообщении.Аварийные бригады ликвидируют аварию.
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абхазия
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в мире, абхазия, происшествия, гулрыпшский район, жкх
18:18 05.10.2021 (обновлено: 18:26 05.10.2021)
 
Почти половина населения Абхазии осталась без света

Почти половина населения Абхазии осталась без света из-за аварии на воздушной линии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНарвская ГЭС отмечает 40-летие окончания строительства
Нарвская ГЭС отмечает 40-летие окончания строительства - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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СУХУМ, 5 окт - РИА Новости. Почти половина Абхазии осталась без света из-за аварии на воздушной линии, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
"Произошло аварийное отключение воздушной линии Шешелети-2, без подачи электроэнергии остались Очамчырский, Гулрыпшский районы и восточная часть города Сухум", - говорится в сообщении.
Аварийные бригады ликвидируют аварию.
Сотрудники правоохранительных органов в Сухуме - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 02:16
Глава МВД Абхазии выразил надежду на отстранение стрелявших депутатов
 
В миреАбхазияПроисшествияГулрыпшский районЖКХ
 
 
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