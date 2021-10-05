https://ria.ru/20211005/aukus-1753099175.html
Премьер Японии выразил одобрение партнерству AUKUS
Премьер Японии выразил одобрение партнерству AUKUS - РИА Новости, 05.10.2021
Премьер Японии выразил одобрение партнерству AUKUS
Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел первый после вступления на пост телефонный разговор со своим австралийским коллегой Скоттом Моррисоном, в ходе... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T06:38
2021-10-05T06:38
2021-10-05T06:38
в мире
сша
фумио кисида
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ТОКИО, 5 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел первый после вступления на пост телефонный разговор со своим австралийским коллегой Скоттом Моррисоном, в ходе которого глава японского правительства поприветствовал заключение партнерства AUKUS и заявил о недопустимости попыток некоторых стран односторонне изменить статус-кво в регионе.Новый лидер Японии Кисида поприветствовал в беседе с премьером Австралии заключение AUKUSКроме этого, по данным агентства Киодо, стороны выразили стремление к расширению сотрудничества для реализации идеи свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.Ранее Австралия договорилась с Великобританией и США о новом партнерстве в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из "контракта века" по строительству 12 ударных подводных лодок класса Barracuda с французской компанией Naval Group на 56 миллиардов евро. Теперь Австралия будет строить у себя атомные подводные лодки с использованием технологий своих англоязычных союзников, критикуя военную активность и влияние Китая в регионе.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Франция временно отозвала своего посла из США для консультаций.
https://ria.ru/20211004/yaponiya-1753036729.html
https://ria.ru/20211005/razgovor-1753096354.html
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в мире, сша, фумио кисида
Премьер Японии выразил одобрение партнерству AUKUS
Премьер-министр Японии Кисида в разговоре с австралийским коллегой поддержал AUKUS