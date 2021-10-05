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В Грузии приостановили регистрацию на первую дозу вакцины AstraZeneca

В Грузии приостановили регистрацию на первую дозу вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 05.10.2021

В Грузии приостановили регистрацию на первую дозу вакцины AstraZeneca

Власти Грузии приостановили регистрацию на первую дозу вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, заявил журналистам глава национального центра по... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:58

2021-10-05T15:58

2021-10-05T15:58

распространение коронавируса

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грузия

astrazeneca

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Власти Грузии приостановили регистрацию на первую дозу вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, заявил журналистам глава национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе."К сожалению, мы прекращаем регистрацию первых доз AstraZeneca, спрос меньше, поэтому регистрация будет только на вторые дозы",- заявил Гамкрелидзе на брифинге.По его словам, регистрация на вторую дозу все еще в силе.Привиться от коронавируса в Грузии можно препаратами Sinopharm, Sinovac и Pfizer.

грузия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, astrazeneca , коронавирус covid-19