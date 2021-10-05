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В Грузии приостановили регистрацию на первую дозу вакцины AstraZeneca
В Грузии приостановили регистрацию на первую дозу вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 05.10.2021
В Грузии приостановили регистрацию на первую дозу вакцины AstraZeneca
Власти Грузии приостановили регистрацию на первую дозу вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, заявил журналистам глава национального центра по... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:58
2021-10-05T15:58
распространение коронавируса
в мире
грузия
astrazeneca
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Власти Грузии приостановили регистрацию на первую дозу вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, заявил журналистам глава национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе."К сожалению, мы прекращаем регистрацию первых доз AstraZeneca, спрос меньше, поэтому регистрация будет только на вторые дозы",- заявил Гамкрелидзе на брифинге.По его словам, регистрация на вторую дозу все еще в силе.Привиться от коронавируса в Грузии можно препаратами Sinopharm, Sinovac и Pfizer.
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в мире, грузия, astrazeneca , коронавирус covid-19
15:58 05.10.2021
 
В Грузии приостановили регистрацию на первую дозу вакцины AstraZeneca

В Грузии приостановили регистрацию на первую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса

© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Власти Грузии приостановили регистрацию на первую дозу вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, заявил журналистам глава национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
"К сожалению, мы прекращаем регистрацию первых доз AstraZeneca, спрос меньше, поэтому регистрация будет только на вторые дозы",- заявил Гамкрелидзе на брифинге.
По его словам, регистрация на вторую дозу все еще в силе.
Привиться от коронавируса в Грузии можно препаратами Sinopharm, Sinovac и Pfizer.
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