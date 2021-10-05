https://ria.ru/20211005/artefact-1753033847.html

Бельгия вернула Египту артефакты, которые были незаконно вывезены из страны

Бельгия вернула Египту артефакты, которые были незаконно вывезены из страны - РИА Новости, 05.10.2021

Бельгия вернула Египту артефакты, которые были незаконно вывезены из страны

Посол Египта в Бельгии Халед Аль-Бакали получил от бельгийского правительства два артефакта, которые были незаконно вывезены из страны, сообщает Arab News. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T06:53

2021-10-05T06:53

2021-10-05T06:53

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Посол Египта в Бельгии Халед Аль-Бакали получил от бельгийского правительства два артефакта, которые были незаконно вывезены из страны, сообщает Arab News. Министерство иностранных дел Египта заявило, что один из артефактов — это красочная фигурка из известняка в виде стоящего человека, относящаяся к временам Древнего царства, а вторая — погребальная статуэтка ушебти, выполненная из глины. Она восходит к поздней эпохе древней египетской цивилизации. Предметы доставили и вручили на торжественной церемонии, которую провело Министерство экономики Бельгии. Аль-Бакали отметил, что Египет и Бельгия сделали важный шаг навстречу друг другу. Он способствует дальнейшему сотрудничеству между этими странами в разных областях, особенно в вопросах, касающихся возвращения египетских древностей, вывезенных контрабандистами. Посол также пригласил жителей Бельгии посетить туристические места в Египте и ближе познакомиться с историей этой древней страны. По словам главного инспектора из Управления древностей в Египте Шаабана Абделя-Гавада, Египет работал над тем, чтобы статуи вернули на родину с 2016 года, после того, как стало известно, что бельгийские власти приобрели их на торгах. Расследование специалистов показало, что на артефакты не было документов.

https://ria.ru/20211002/skulptura-1752669151.html

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египет, бельгия, новости культуры