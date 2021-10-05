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Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбургской области
Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбургской области - РИА Новости, 05.10.2021
Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбургской области
Гайский городской суд в Оренбургской области арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве трех студенток медколледжа, его взяли под стражу в зале суда,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:22
2021-10-05T12:22
2021-10-05T12:57
происшествия
оренбургская область
убийство трех девушек в оренбургской области
гай
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россия
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УФА, 5 сен — РИА Новости. Гайский городской суд в Оренбургской области арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве трех студенток медколледжа, его взяли под стражу в зале суда, рассказали РИА Новости в СУСК по региону.Ранее по подозрению в этом преступлении задержали 29-летнего жителя региона Александра Лазарева. Сообщалось, что он признал вину.Против него также возбудили новые уголовные дела об изнасиловании с угрозой убийства, в том числе против несовершеннолетней, повреждении чужого имущества путем поджога и незаконном завладении автомобилем.Двух девушек нашли убитыми в квартире после тушения пожара. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".
https://ria.ru/20211001/ubiystvo-1752595323.html
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происшествия, оренбургская область, убийство трех девушек в оренбургской области, гай, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:22 05.10.2021 (обновлено: 12:57 05.10.2021)
Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбургской области
Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех студенток медколледжа в Оренбургской области