https://ria.ru/20211005/arest-1753146483.html

Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбургской области

Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбургской области - РИА Новости, 05.10.2021

Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех девушек в Оренбургской области

Гайский городской суд в Оренбургской области арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве трех студенток медколледжа, его взяли под стражу в зале суда,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:22

2021-10-05T12:22

2021-10-05T12:57

происшествия

оренбургская область

убийство трех девушек в оренбургской области

гай

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752857608_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_bf2d664d19712c3b8fd1c6b51910cdbd.jpg

УФА, 5 сен — РИА Новости. Гайский городской суд в Оренбургской области арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве трех студенток медколледжа, его взяли под стражу в зале суда, рассказали РИА Новости в СУСК по региону.Ранее по подозрению в этом преступлении задержали 29-летнего жителя региона Александра Лазарева. Сообщалось, что он признал вину.Против него также возбудили новые уголовные дела об изнасиловании с угрозой убийства, в том числе против несовершеннолетней, повреждении чужого имущества путем поджога и незаконном завладении автомобилем.Двух девушек нашли убитыми в квартире после тушения пожара. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

https://ria.ru/20211001/ubiystvo-1752595323.html

https://ria.ru/20210930/podrobnosti-1752450898.html

оренбургская область

гай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, убийство трех девушек в оренбургской области, гай, следственный комитет россии (ск рф), россия