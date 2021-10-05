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Новый пуск ракеты "Ангара" планируется на декабрь
Новый пуск ракеты "Ангара" планируется на декабрь - РИА Новости, 05.10.2021
Новый пуск ракеты "Ангара" планируется на декабрь
Третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк намечается на декабрь, заявил генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:15
2021-10-05T16:28
дмитрий рогозин
ангара (ракета)
космос - риа наука
роскосмос
плесецк (космодром)
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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк намечается на декабрь, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В декабре планируем провести очередные испытания тяжелой ракеты "Ангара-А5", - сказал он на пресс-конференции на космодроме Байконур.В августе источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что третий пуск "Ангары-А5" с Плесецка планируется в первой половине декабря. Планируется, что в этом пуске "Ангара-А5" полетит с новым разгонным блоком "Персей" и макетом космического аппарата.Центр Хруничева по контракту с Минобороны РФ должен изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний. Две из них уже улетели в 2014 и 2020 годах с разгонными блоками "Бриз-М" и макетами космических аппаратов.Кроме того, предприятию по заказу военного ведомства предстоит произвести четыре серийные "Ангары-А5". В декабре 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал, что они будут поставлены заказчику в 2022-2024 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20211005/kosmos-1753197692.html
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дмитрий рогозин, ангара (ракета), космос - риа наука, роскосмос, плесецк (космодром)
16:15 05.10.2021 (обновлено: 16:28 05.10.2021)
 
Новый пуск ракеты "Ангара" планируется на декабрь

Третий пуск тяжелой ракеты "Ангара" планируется на декабрь

© Фото : Роскосмос/Ekaterina SmolaПуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : Роскосмос/Ekaterina Smola
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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк намечается на декабрь, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В декабре планируем провести очередные испытания тяжелой ракеты "Ангара-А5", - сказал он на пресс-конференции на космодроме Байконур.
В августе источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что третий пуск "Ангары-А5" с Плесецка планируется в первой половине декабря. Планируется, что в этом пуске "Ангара-А5" полетит с новым разгонным блоком "Персей" и макетом космического аппарата.
Центр Хруничева по контракту с Минобороны РФ должен изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний. Две из них уже улетели в 2014 и 2020 годах с разгонными блоками "Бриз-М" и макетами космических аппаратов.
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Дублирующему киноэкипажу предложили войти в отряд космонавтов
Кроме того, предприятию по заказу военного ведомства предстоит произвести четыре серийные "Ангары-А5". В декабре 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал, что они будут поставлены заказчику в 2022-2024 годах.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
 
Дмитрий РогозинАнгара (ракета)Космос - РИА НаукаРоскосмосПлесецк (космодром)
 
 
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