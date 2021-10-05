https://ria.ru/20211005/angara-1753202092.html

Новый пуск ракеты "Ангара" планируется на декабрь

Новый пуск ракеты "Ангара" планируется на декабрь - РИА Новости, 05.10.2021

Новый пуск ракеты "Ангара" планируется на декабрь

Третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк намечается на декабрь, заявил генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:15

2021-10-05T16:15

2021-10-05T16:28

дмитрий рогозин

ангара (ракета)

космос - риа наука

роскосмос

плесецк (космодром)

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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк намечается на декабрь, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В декабре планируем провести очередные испытания тяжелой ракеты "Ангара-А5", - сказал он на пресс-конференции на космодроме Байконур.В августе источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что третий пуск "Ангары-А5" с Плесецка планируется в первой половине декабря. Планируется, что в этом пуске "Ангара-А5" полетит с новым разгонным блоком "Персей" и макетом космического аппарата.Центр Хруничева по контракту с Минобороны РФ должен изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний. Две из них уже улетели в 2014 и 2020 годах с разгонными блоками "Бриз-М" и макетами космических аппаратов.Кроме того, предприятию по заказу военного ведомства предстоит произвести четыре серийные "Ангары-А5". В декабре 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал, что они будут поставлены заказчику в 2022-2024 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20211005/kosmos-1753197692.html

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дмитрий рогозин, ангара (ракета), космос - риа наука, роскосмос, плесецк (космодром)