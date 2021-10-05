11:14 05.10.2021 (обновлено: 11:24 05.10.2021)
Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане
Путин обсудил с президентом Таджикистана Рахмоном ситуацию в Афганистане
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане, главы государств договорились оставаться в тесном контакте, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Главы государств обсудили также последнее развитие ситуации в Афганистане и договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ранее Владимир Путин направил Эмомали Рахмону поздравительную телеграмму.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ и признано террористическим) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России