https://ria.ru/20211005/afganistan-1753129301.html

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 05.10.2021

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане, главы государств договорились оставаться в тесном... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:14

2021-10-05T11:14

2021-10-05T11:24

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане, главы государств договорились оставаться в тесном контакте, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Главы государств обсудили также последнее развитие ситуации в Афганистане и договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении.Добавляется, что ранее Владимир Путин направил Эмомали Рахмону поздравительную телеграмму.В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ и признано террористическим) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211004/sotrudnichestvo-1753017794.html

https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html

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таджикистан, афганистан, в мире, талибан, владимир путин, эмомали рахмон, россия