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Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане
Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 05.10.2021
Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане, главы государств договорились оставаться в тесном... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:14
2021-10-05T11:24
таджикистан
афганистан
в мире
талибан
владимир путин
эмомали рахмон
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане, главы государств договорились оставаться в тесном контакте, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Главы государств обсудили также последнее развитие ситуации в Афганистане и договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении.Добавляется, что ранее Владимир Путин направил Эмомали Рахмону поздравительную телеграмму.В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ и признано террористическим) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211004/sotrudnichestvo-1753017794.html
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таджикистан, афганистан, в мире, талибан, владимир путин, эмомали рахмон, россия
11:14 05.10.2021 (обновлено: 11:24 05.10.2021)
 
Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с президентом Таджикистана Рахмоном ситуацию в Афганистане

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане, главы государств договорились оставаться в тесном контакте, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Главы государств обсудили также последнее развитие ситуации в Афганистане и договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что ранее Владимир Путин направил Эмомали Рахмону поздравительную телеграмму.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ и признано террористическим) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
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ТаджикистанАфганистанВ миреТалибанВладимир ПутинЭмомали РахмонРоссия
 
 
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