https://ria.ru/20211005/afganistan-1753045150.html

Более 40% европейцев считают ввод войск США в Афганистан ошибкой

Более 40% европейцев считают ввод войск США в Афганистан ошибкой - РИА Новости, 05.10.2021

Более 40% европейцев считают ввод войск США в Афганистан ошибкой

От 36 до 49 процентов европейцев не одобряют ввод американских войск в Афганистан в 2001 году, свидетельствуют результаты опроса Sputnik.Мнения. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:00

2021-10-05T10:00

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. От 36 до 49 процентов европейцев не одобряют ввод американских войск в Афганистан в 2001 году, свидетельствуют результаты опроса Sputnik.Мнения.Отмечается, что 49% немцев, 41% испанцев, 40% британцев, 36% итальянцев и 34% французов назвали его ошибочным. При этом противоположного мнения придерживаются 37% немцев, 39% испанцев, 34% британцев, 46% итальянцев и 40% французов.Большинство итальянцев (53%), почти половина испанцев (47%) и более трети британцев (43%), немцев (41%) и французов (35%) заявили, что то, как был организован вывод контингента, ухудшило образ Соединенных Штатов в их глазах.Более половины респондентов во всех странах уверены, что завершение операции в Афганистане понизило уровень мировой безопасности. Такой позиции придерживаются 63% немцев, 60% итальянцев, 54% испанцев, 53% итальянцев и 50% французов.Также доля европейцев, считающих, что беженцев из Афганистана должны принять США, превысило долю тех, кто уверен, что это следует сделать их странам: 85% против 80% в Испании, 82% против 73% в Италии, 75% против 67% в Великобритании, 73% против 58% в Германии и 63% против 46% во Франции.В феврале прошлого года в Катаре талибы и американцы подписали мирный договор: в обмен на вывод из республики войск НАТО боевики обещали разорвать связи с "Аль-Каидой"* и сесть за стол переговоров с администрацией страны.В августе этого года на фоне ухода из региона военных США талибы захватили все крупные города и заявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.Опрос провела IFop — старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения. Опрос проводился специально для агентства Sputnik с 21 по 27 сентября 2021 года, в нем приняли участие 5032 жителя Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании старше 18 лет. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, профессии и географии. Максимальная ошибка для данных по стране составляет 3,1 процента при доверительной вероятности 95 процентов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210928/baza-1752099666.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-10-05T10:00 true PT1M20S

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