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В Иркутской области для детей-сирот приобрели аварийное жилье
В Иркутской области для детей-сирот приобрели аварийное жилье - РИА Новости, 04.10.2021
В Иркутской области для детей-сирот приобрели аварийное жилье
Уголовное дело о превышении должностных полномочий расследуется в Иркутской области, где для детей-сирот приобрели аварийное жилье, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:43
2021-10-04T16:43
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий расследуется в Иркутской области, где для детей-сирот приобрели аварийное жилье, сообщило СУСК РФ по региону."По версии следствия, в 2020 году должностные лица министерства имущественных отношений Иркутской области приняли в собственность жилые помещения в городе Байкальске, расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащих сносу. Указанные жилые помещения приняты в собственность для последующей передачи по договорам социального найма детям-сиротам", - говорится в сообщении.Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) по материалам прокуратуры Иркутской области, его фигурантами стали должностные лица минимущества.Ранее СК возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц министерства имущественных отношений Иркутской области по подозрению в получение взятки в особо крупном размере и подкупе ряда работников контрактной службы. По версии следствия, один из сотрудников министерства в 2020 году получил взятки на общую сумму 16 миллионов рублей за прием жилья для детей-сирот, приобретенного на вторичном рынке по государственным контрактам. При этом проверка его соответствия установленным нормам не проводилась. Второй фигурант при покупке жилья сиротам получила более 900 тысяч рублей за обеспечение победы и создание преимущественных условий во время проводимых аукционов.
https://ria.ru/20210819/deti-1746253331.html
https://ria.ru/20210927/siroty-1751692660.html
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
16:43 04.10.2021
 
В Иркутской области для детей-сирот приобрели аварийное жилье

Сотрудники Минимущества Иркутской области приобрели для детей-сирот аварийное жилье

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий расследуется в Иркутской области, где для детей-сирот приобрели аварийное жилье, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в 2020 году должностные лица министерства имущественных отношений Иркутской области приняли в собственность жилые помещения в городе Байкальске, расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащих сносу. Указанные жилые помещения приняты в собственность для последующей передачи по договорам социального найма детям-сиротам", - говорится в сообщении.
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Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) по материалам прокуратуры Иркутской области, его фигурантами стали должностные лица минимущества.
Ранее СК возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц министерства имущественных отношений Иркутской области по подозрению в получение взятки в особо крупном размере и подкупе ряда работников контрактной службы. По версии следствия, один из сотрудников министерства в 2020 году получил взятки на общую сумму 16 миллионов рублей за прием жилья для детей-сирот, приобретенного на вторичном рынке по государственным контрактам. При этом проверка его соответствия установленным нормам не проводилась. Второй фигурант при покупке жилья сиротам получила более 900 тысяч рублей за обеспечение победы и создание преимущественных условий во время проводимых аукционов.
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