https://ria.ru/20211004/zhile-1753031062.html

В Иркутской области для детей-сирот приобрели аварийное жилье

В Иркутской области для детей-сирот приобрели аварийное жилье - РИА Новости, 04.10.2021

В Иркутской области для детей-сирот приобрели аварийное жилье

Уголовное дело о превышении должностных полномочий расследуется в Иркутской области, где для детей-сирот приобрели аварийное жилье, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:43

2021-10-04T16:43

2021-10-04T16:43

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий расследуется в Иркутской области, где для детей-сирот приобрели аварийное жилье, сообщило СУСК РФ по региону."По версии следствия, в 2020 году должностные лица министерства имущественных отношений Иркутской области приняли в собственность жилые помещения в городе Байкальске, расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащих сносу. Указанные жилые помещения приняты в собственность для последующей передачи по договорам социального найма детям-сиротам", - говорится в сообщении.Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) по материалам прокуратуры Иркутской области, его фигурантами стали должностные лица минимущества.Ранее СК возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц министерства имущественных отношений Иркутской области по подозрению в получение взятки в особо крупном размере и подкупе ряда работников контрактной службы. По версии следствия, один из сотрудников министерства в 2020 году получил взятки на общую сумму 16 миллионов рублей за прием жилья для детей-сирот, приобретенного на вторичном рынке по государственным контрактам. При этом проверка его соответствия установленным нормам не проводилась. Второй фигурант при покупке жилья сиротам получила более 900 тысяч рублей за обеспечение победы и создание преимущественных условий во время проводимых аукционов.

https://ria.ru/20210819/deti-1746253331.html

https://ria.ru/20210927/siroty-1751692660.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия