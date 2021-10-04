В Иркутской области для детей-сирот приобрели аварийное жилье
Сотрудники Минимущества Иркутской области приобрели для детей-сирот аварийное жилье
ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий расследуется в Иркутской области, где для детей-сирот приобрели аварийное жилье, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в 2020 году должностные лица министерства имущественных отношений Иркутской области приняли в собственность жилые помещения в городе Байкальске, расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащих сносу. Указанные жилые помещения приняты в собственность для последующей передачи по договорам социального найма детям-сиротам", - говорится в сообщении.
19 августа, 08:00"Девочке отбили почки": почему на Кубани сироты прячутся от опеки
Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) по материалам прокуратуры Иркутской области, его фигурантами стали должностные лица минимущества.
Ранее СК возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц министерства имущественных отношений Иркутской области по подозрению в получение взятки в особо крупном размере и подкупе ряда работников контрактной службы. По версии следствия, один из сотрудников министерства в 2020 году получил взятки на общую сумму 16 миллионов рублей за прием жилья для детей-сирот, приобретенного на вторичном рынке по государственным контрактам. При этом проверка его соответствия установленным нормам не проводилась. Второй фигурант при покупке жилья сиротам получила более 900 тысяч рублей за обеспечение победы и создание преимущественных условий во время проводимых аукционов.
27 сентября, 08:00Из детдома — за решетку. Почему сироты не приспособлены к взрослой жизни