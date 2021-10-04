https://ria.ru/20211004/zerno-1753011295.html

В Тюменской области собрали миллион тонн зерна

В Тюменской области собрали миллион тонн зерна - РИА Новости, 04.10.2021

В Тюменской области собрали миллион тонн зерна

Аграрии Тюменской области собрали на сегодняшний день собрали один миллион тонн зерна, обмолотили 84 процентов сельскохозяйственных площадей, что составляет... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:06

2021-10-04T15:06

2021-10-04T15:06

тюменская область

ишимский район

тюменская область

уватский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_901e7dbac765a0d1f0f8cf2859c965f6.jpg

ТЮМЕНЬ, 4 окт – РИА Новости. Аграрии Тюменской области собрали на сегодняшний день собрали один миллион тонн зерна, обмолотили 84 процентов сельскохозяйственных площадей, что составляет почти 580 тысяч гектаров, сообщает областной департамент агропромышленного комплекса.Урожайность — 17 центнеров с гектара.Сельхозпроизводители области также ведут обмолот технических культур. Убраны более 19 тысяч гектаров - это 84 процента от общих площадей. Валовой сбор при урожайности в 17 центнеров с гектара составил почти 34 тысячи тонн.Продолжается в регионе и уборка картофеля и овощей. Картофеля в Тюменской области собрано почти 189 тысяч тонн. Всего в регионе предстоит собрать картофеля с более чем 8 тысяч гектаров. На сегодня убраны 93 процента."Что касается овощей, то их собрали почти 26 тысяч тонн. Урожайность хорошая - 418 центнеров с гектара". – отмечают в департаменте.Помимо уборочных работ аграрии области ведут работы под урожай 2022 года. Так, проведена осенняя обработка почвы на 500 тысячах гектаров, это 67 процентов от плана. Ведется засыпка семян под урожай 2022 года (88 процентов от плана выполнено, засыпано почти 163 тысяч тонн).

https://realty.ria.ru/20210927/developer-1751938124.html

ишимский район

тюменская область

уватский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ишимский район, тюменская область, уватский район