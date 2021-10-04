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Тюменская область
https://ria.ru/20211004/zerno-1753011295.html
В Тюменской области собрали миллион тонн зерна
В Тюменской области собрали миллион тонн зерна - РИА Новости, 04.10.2021
В Тюменской области собрали миллион тонн зерна
Аграрии Тюменской области собрали на сегодняшний день собрали один миллион тонн зерна, обмолотили 84 процентов сельскохозяйственных площадей, что составляет... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:06
2021-10-04T15:06
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ТЮМЕНЬ, 4 окт – РИА Новости. Аграрии Тюменской области собрали на сегодняшний день собрали один миллион тонн зерна, обмолотили 84 процентов сельскохозяйственных площадей, что составляет почти 580 тысяч гектаров, сообщает областной департамент агропромышленного комплекса.Урожайность — 17 центнеров с гектара.Сельхозпроизводители области также ведут обмолот технических культур. Убраны более 19 тысяч гектаров - это 84 процента от общих площадей. Валовой сбор при урожайности в 17 центнеров с гектара составил почти 34 тысячи тонн.Продолжается в регионе и уборка картофеля и овощей. Картофеля в Тюменской области собрано почти 189 тысяч тонн. Всего в регионе предстоит собрать картофеля с более чем 8 тысяч гектаров. На сегодня убраны 93 процента."Что касается овощей, то их собрали почти 26 тысяч тонн. Урожайность хорошая - 418 центнеров с гектара". – отмечают в департаменте.Помимо уборочных работ аграрии области ведут работы под урожай 2022 года. Так, проведена осенняя обработка почвы на 500 тысячах гектаров, это 67 процентов от плана. Ведется засыпка семян под урожай 2022 года (88 процентов от плана выполнено, засыпано почти 163 тысяч тонн).
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ишимский район, тюменская область, уватский район
15:06 04.10.2021
 

В Тюменской области собрали миллион тонн зерна

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 4 окт – РИА Новости. Аграрии Тюменской области собрали на сегодняшний день собрали один миллион тонн зерна, обмолотили 84 процентов сельскохозяйственных площадей, что составляет почти 580 тысяч гектаров, сообщает областной департамент агропромышленного комплекса.
Урожайность — 17 центнеров с гектара.
"Четыре района области завершили уборку зерновых и зернобобовых культур полностью — это Исетский, Сладковский, Тюменский и Уватский районы. В тринадцати районах обмолот проведен на площадях от 80 до 90 процентов. Лидерами по урожайности на сегодня являются Абатский район — 23 центнера с гектара, Ишимский район — 22 центнера с гектара, Сорокинский и Ялуторовский район — 21 центнер с гектара", - говорится в сообщении.
Сельхозпроизводители области также ведут обмолот технических культур. Убраны более 19 тысяч гектаров - это 84 процента от общих площадей. Валовой сбор при урожайности в 17 центнеров с гектара составил почти 34 тысячи тонн.
Продолжается в регионе и уборка картофеля и овощей. Картофеля в Тюменской области собрано почти 189 тысяч тонн. Всего в регионе предстоит собрать картофеля с более чем 8 тысяч гектаров. На сегодня убраны 93 процента.
"Что касается овощей, то их собрали почти 26 тысяч тонн. Урожайность хорошая - 418 центнеров с гектара". – отмечают в департаменте.
Помимо уборочных работ аграрии области ведут работы под урожай 2022 года. Так, проведена осенняя обработка почвы на 500 тысячах гектаров, это 67 процентов от плана. Ведется засыпка семян под урожай 2022 года (88 процентов от плана выполнено, засыпано почти 163 тысяч тонн).
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Тюменская областьИшимский районТюменская областьУватский район
 
 
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