https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1753073918.html

Нацагентство проверит декларацию Зеленского с учетом "досье Пандоры"

Нацагентство проверит декларацию Зеленского с учетом "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021

Нацагентство проверит декларацию Зеленского с учетом "досье Пандоры"

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверит информацию о возможных офшорах президента страны Владимира Зеленского,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T21:00

2021-10-04T21:00

2021-10-04T21:01

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сша

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иван баканов

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КИЕВ, 4 окт – РИА Новости. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверит информацию о возможных офшорах президента страны Владимира Зеленского, обнародованную журналистами со ссылкой на "досье Пандоры", это будет сделано в рамках ежегодной проверки декларации главы государства, заявил в понедельник глава агентства Александр Новиков.Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах в частности фигурируют нынешний Глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир."Проводим (обычно - ред.) полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация (из "досье Пандоры" - ред.) также будет учтена… Первая декларация, которая проверяется в стране, — это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле и ее результаты будут опубликованы до 18 октября", - заявил Новиков в интервью украинскому изданию "Новое время".По его словам, также будет проверена декларация главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который вместе с Зеленским фигурирует в расследовании. При этом у агентства нет полномочий проверять декларацию третьего фигуранта расследования Сергея Шефира, так как он занимает должность советника президента на общественных началах.При этом Новиков отметил, что само по себе отсутствие в декларации средств на счетах оффшорных компаний нарушением не является. "Нарушением является неотражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам", - объяснил глава агентства.Также руководитель НАПК добавил, что основания для ответственности Зеленского могут быть только в том случае, если обнародованная информация касалась того периода, когда он уже возглавлял страну."Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжали существовать по состоянию на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали ли они или не существовали — это предмет полной проверки. Действия 2012 года в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК", - отметил Новиков.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

https://ria.ru/20211004/ukraina-1753020589.html

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752986797.html

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html

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в мире, технологии, украина, сша, владимир зеленский, служба безопасности украины, александр новиков (бард), иван баканов