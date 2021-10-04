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В Кремле рассказали, как Путин относится к идее встретиться с Зеленским
В Кремле рассказали, как Путин относится к идее встретиться с Зеленским - РИА Новости, 04.10.2021
В Кремле рассказали, как Путин относится к идее встретиться с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:17
2021-10-04T13:17
политика
украина
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести. Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не отфиксировали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли до конца года состояться встреча Путина и Зеленского и согласны ли в Кремле с оценкой, что "встречу пытается не допустить окружение главы российского государства".
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политика, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
13:17 04.10.2021
 
В Кремле рассказали, как Путин относится к идее встретиться с Зеленским

Песков: Путин никогда не был против встречи с Зеленским, но предпосылок к ней пока нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести. Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не отфиксировали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли до конца года состояться встреча Путина и Зеленского и согласны ли в Кремле с оценкой, что "встречу пытается не допустить окружение главы российского государства".
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