https://ria.ru/20211004/zasedanie-1752977485.html

Источник: первое заседание фракции КПРФ в Госдуме состоится 7 октября

Источник: первое заседание фракции КПРФ в Госдуме состоится 7 октября - РИА Новости, 04.10.2021

Источник: первое заседание фракции КПРФ в Госдуме состоится 7 октября

Первое заседание фракции КПРФ в Госдуме состоится в четверг, 7 октября, на нем, в том числе, будет принято решение по кандидатуре на пост спикера ГД от... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:01

2021-10-04T13:01

2021-10-04T13:01

политика

сергей обухов

госдума рф

кпрф

россия

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Первое заседание фракции КПРФ в Госдуме состоится в четверг, 7 октября, на нем, в том числе, будет принято решение по кандидатуре на пост спикера ГД от компартии, сообщил в понедельник РИА Новости источник во фракции."Седьмого октября", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о том, какого числа будет собираться фракция КПРФ.Он не уточнил, кого именно коммунисты будут выдвигать на пост спикера Госдумы. "Мы принимали решение президиума, но фракция должна еще принять свое решение", - сказал собеседник агентства.Ранее член президиума ЦК партии Сергей Обухов по итогам президиума ЦК КПРФ заявил РИА Новости, что коммунисты "однозначно не поддержат" кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва и предложат альтернативную кандидатуру. Как сказал Обухов, сейчас в партии рассматриваются "от пяти до шести кандидатов" на пост спикера Госдумы.Говоря о распределении комитетов и их руководителях, источник во фракции заметил, что "больших сенсаций тут нет, есть небольшое увеличение комитетов" у коммунистов.В Госдуме прошлого созыва члены КПРФ председательствовали в пяти комитетах: по вопросам семьи, женщин и детей; по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока; по аграрным вопросам; по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками; а также по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20211001/deputat-1752733044.html

https://ria.ru/20210929/kprf-1752286999.html

https://ria.ru/20210929/boykot-1752269283.html

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политика, сергей обухов, госдума рф, кпрф, россия