https://ria.ru/20211004/zapret-1753073176.html

В Пензенской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19

В Пензенской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021

В Пензенской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19

Власти Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса запретили массовые мероприятия, деятельность катков и игровых площадок, а также... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T20:48

2021-10-04T20:48

2021-10-04T21:00

распространение коронавируса

пензенская область

коронавирус covid-19

общество

коммерческая недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741353130_0:293:3012:1987_1920x0_80_0_0_1ccae8e5b81e44f7ce3792c395d694d8.jpg

САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Власти Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса запретили массовые мероприятия, деятельность катков и игровых площадок, а также приостановили работу фуд-кортов за исключением обслуживания на вынос, говорится в опубликованном в понедельник постановлении губернатора."Запретить проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий… Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оказывать услуги на ледовых катках, детских игровых площадках, батутах и иных игровых площадках… Приостановить деятельность фуд-кортов… и прочих точек общественного питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов", - говорится в документе.Уточняется, что документ вступает в силу с понедельника.Режим повышенной готовности введен в Пензенской области с 16 марта прошлого года. В области работают все предприятия торговли и сферы услуг, образовательные организации, детские лагеря (кроме палаточных), гостиницы, пансионаты, санатории, дома отдыха, парки, аттракционы, кинотеатры, зоопарки, музеи, библиотеки, салоны красоты, массажные салоны и солярии. Кафе и ресторанам запретили работу с 23.00 до 6.00 мск. Жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.В Пензенской области лабораторно подтверждены 71 599 случаев заражения, в том числе 255 за последние сутки, скончались 2798 человек с COVID-19, выздоровели 57 879 человек.

https://ria.ru/20211004/kovid-1753000103.html

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753004012.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пензенская область, коронавирус covid-19, общество, коммерческая недвижимость