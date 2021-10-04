https://ria.ru/20211004/zapret-1753073176.html
В Пензенской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
В Пензенской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021
В Пензенской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
Власти Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса запретили массовые мероприятия, деятельность катков и игровых площадок, а также... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T20:48
2021-10-04T20:48
2021-10-04T21:00
распространение коронавируса
пензенская область
коронавирус covid-19
общество
коммерческая недвижимость
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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Власти Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса запретили массовые мероприятия, деятельность катков и игровых площадок, а также приостановили работу фуд-кортов за исключением обслуживания на вынос, говорится в опубликованном в понедельник постановлении губернатора."Запретить проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий… Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оказывать услуги на ледовых катках, детских игровых площадках, батутах и иных игровых площадках… Приостановить деятельность фуд-кортов… и прочих точек общественного питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов", - говорится в документе.Уточняется, что документ вступает в силу с понедельника.Режим повышенной готовности введен в Пензенской области с 16 марта прошлого года. В области работают все предприятия торговли и сферы услуг, образовательные организации, детские лагеря (кроме палаточных), гостиницы, пансионаты, санатории, дома отдыха, парки, аттракционы, кинотеатры, зоопарки, музеи, библиотеки, салоны красоты, массажные салоны и солярии. Кафе и ресторанам запретили работу с 23.00 до 6.00 мск. Жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.В Пензенской области лабораторно подтверждены 71 599 случаев заражения, в том числе 255 за последние сутки, скончались 2798 человек с COVID-19, выздоровели 57 879 человек.
https://ria.ru/20211004/kovid-1753000103.html
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РИА Новости
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пензенская область, коронавирус covid-19, общество, коммерческая недвижимость
20:48 04.10.2021 (обновлено: 21:00 04.10.2021)
В Пензенской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
В Пензенской области запретили массовые мероприятия и закрыли фуд-корты из-за COVID-19
САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости.
Власти Пензенской области
из-за угрозы распространения коронавируса запретили массовые мероприятия, деятельность катков и игровых площадок, а также приостановили работу фуд-кортов за исключением обслуживания на вынос, говорится в опубликованном в понедельник постановлении губернатора.
"Запретить проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий… Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оказывать услуги на ледовых катках, детских игровых площадках, батутах и иных игровых площадках… Приостановить деятельность фуд-кортов… и прочих точек общественного питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов", - говорится в документе.
Уточняется, что документ вступает в силу с понедельника.
Режим повышенной готовности введен в Пензенской области с 16 марта прошлого года. В области работают все предприятия торговли и сферы услуг, образовательные организации, детские лагеря (кроме палаточных), гостиницы, пансионаты, санатории, дома отдыха, парки, аттракционы, кинотеатры, зоопарки, музеи, библиотеки, салоны красоты, массажные салоны и солярии. Кафе и ресторанам запретили работу с 23.00 до 6.00 мск. Жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
В Пензенской области лабораторно подтверждены 71 599 случаев заражения, в том числе 255 за последние сутки, скончались 2798 человек с COVID-19
, выздоровели 57 879 человек.