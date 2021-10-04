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Экс-замглавы "Спецстроя" попал в карцер за попытку пронести в СИЗО телефон
Экс-замглавы "Спецстроя" попал в карцер за попытку пронести в СИЗО телефон - РИА Новости, 04.10.2021
Экс-замглавы "Спецстроя" попал в карцер за попытку пронести в СИЗО телефон
Осужденный за взятки бывший замдиректора "Спецстроя" Александр Мордовец в ходе следствия, когда находился в следственном изоляторе, пытался пронести в камеру... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:37
2021-10-04T12:02
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
александр мордовец
спецстрой
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Осужденный за взятки бывший замдиректора "Спецстроя" Александр Мордовец в ходе следствия, когда находился в следственном изоляторе, пытался пронести в камеру мобильный телефон, из-за чего попал в карцер, рассказал РИА Новости руководитель следственной группы, старший следователь ГВСУ СК РФ Денис Козловцев."О противодействии следствию и нарушении режима содержания красноречиво свидетельствует и тот факт, что Мордовец попытался пронести в СИЗО мобильный телефон, за что был помещен в карцер", - рассказал в интервью РИА Новости старший следователь.Строительный бизнесмен Олег Щуров передал Мордовцу свыше 32 миллионов рублей за "помощь" в заключении с компанией выгодных контрактов на строительство объектов космодрома "Восточный", а также общее покровительство.Получив денежные и товарные авансы, строительная организация их не отработала, в итоге была признана банкротом, а государство получило ущерб в 120 миллионов рублей.В феврале Бабушкинский суд Москвы приговорил Мордовца к 13,5 года колонии за получение взятки и злоупотреблении полномочиями. Щуров получил 13 лет.Читайте полный текст интервью с Денисом Козловцевым &gt;&gt;
https://ria.ru/20211004/vostochnyy-1752954989.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), александр мордовец, спецстрой, россия
11:37 04.10.2021 (обновлено: 12:02 04.10.2021)
 
Экс-замглавы "Спецстроя" попал в карцер за попытку пронести в СИЗО телефон

Бывший замглавы "Спецстроя" Мордовец побывал в карцере за попытку пронести в СИЗО телефон

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Осужденный за взятки бывший замдиректора "Спецстроя" Александр Мордовец в ходе следствия, когда находился в следственном изоляторе, пытался пронести в камеру мобильный телефон, из-за чего попал в карцер, рассказал РИА Новости руководитель следственной группы, старший следователь ГВСУ СК РФ Денис Козловцев.
"О противодействии следствию и нарушении режима содержания красноречиво свидетельствует и тот факт, что Мордовец попытался пронести в СИЗО мобильный телефон, за что был помещен в карцер", - рассказал в интервью РИА Новости старший следователь.
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 11:28
В СК заявили, что фигуранты дела о взятках на Восточном угрожали свидетелям
Строительный бизнесмен Олег Щуров передал Мордовцу свыше 32 миллионов рублей за "помощь" в заключении с компанией выгодных контрактов на строительство объектов космодрома "Восточный", а также общее покровительство.
Получив денежные и товарные авансы, строительная организация их не отработала, в итоге была признана банкротом, а государство получило ущерб в 120 миллионов рублей.
В феврале Бабушкинский суд Москвы приговорил Мордовца к 13,5 года колонии за получение взятки и злоупотреблении полномочиями. Щуров получил 13 лет.
Читайте полный текст интервью с Денисом Козловцевым >>
Александр Мордовец - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 11:05
Экс-замдиректора Спецстроя хранил похищенные деньги у подруги
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Александр МордовецСпецстройРоссия
 
 
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