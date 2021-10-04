https://ria.ru/20211004/yaponiya-1752938233.html

В Японии объявили состав нового правительства

В Японии объявили состав нового правительства - РИА Новости, 04.10.2021

В Японии объявили состав нового правительства

Новый состав правительства объявлен в понедельник в Японии в связи с тем, что 100-м премьер-министром страны стал глава правящей Либерально-Демократической... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:03

2021-10-04T10:03

2021-10-04T10:03

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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Новый состав правительства объявлен в понедельник в Японии в связи с тем, что 100-м премьер-министром страны стал глава правящей Либерально-Демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида.Состав правительства объявил новый генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Из 19 министров 13 получат министерские портфели впервые. Так, 77-летний министр сельского хозяйства Гэндзиро Канэко впервые вошел в состав правительства.Семь человек из 20, если считать генерального секретаря Мацуно, ранее имели опыт руководства министерствами. Из них трое входили в состав прежнего министерства. Это министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и Нобуо Киси - министр обороны, младший брат экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Они вновь возглавят свои ведомства. Из правительства Ёсихидэ Суги в новое правительство вошел Коити Хагиуда, который сменил пост министра науки и образования на портфель министра экономики, торговли и промышленности. Он же будет отвечать и за экономическое сотрудничество с Россией.В составе правительства три женщины. Одна из них - Сэйко Нода, соперничавшая с Кисидой за кресло главы партии. В правительстве она займется проблемами снижения рождаемости, гендерным равенством, а также вопросами оживления экономики регионов. Она же возглавит управление по делам детей, а также будет заниматься вопросами деятельности женщин.Две другие представительницы прекрасного пола - Норико Хориути и Карэн Макисима. Хориути переданы дела главного соперника Кисиды на партийных выборах Таро Коно – вопросы вакцинации, она также займется вопросами Олимпиады и Паралимпиады. Макисима возглавит министерство цифровизации.Созданный впервые пост министра по делам экономической безопасности займет 46-летний Такаюки Кобаяси, который был парламентским секретарем при министре обороны, когда премьер-министром был Абэ.От партии Комэйто - партнера Либерально-демократической партии по правительственной коалиции - в кабинет министров вошел Тэцуо Сайто. Он стал министром госземель, инфраструктуры и транспорта.Министром финансов стал 68-летний сын бывшего премьер-министра Японии и близкий друг предыдущего министра финансов Таро Асо - Сюнъити Судзуки.Министерство здравоохранения, труда и благосостояния возглавил Сигэюки Гото, который был замминистра юстиции в правительстве Абэ.Дайсиро Ямагива стал министром по делам восстановления экономики, ранее он дважды занимал пост замминистра экономики, торговли и промышленности.Министром общенациональных дел стал Ясуси Канэко. Ёсихиса Фурукава стал министром юстиции. Синсукэ Суэмацу возглавил министерство науки и образования.Министром окружающей среди стал Цуёси Ямагути, сменивший на этом посту Синдзиро Коидзуми - сына бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коиздуми, который открыто поддержал соперника Кисиды на партийных выборах - Коно.Министром по делам восстановления стал Косабуро Нисимэ, он же будет отвечать за проблемы Окинавы и "северных территорий". Сатоси Ниною возглавил комитет общественной безопасности.Далее премьер-министр Фумио Кисида и его кабинет пройдут церемонию утверждения императором Японии Нарухито в императорском дворце.

https://ria.ru/20211004/kurily-1752934475.html

https://ria.ru/20211004/predstavlenie-1752926140.html

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в мире, япония, таро асо, таро коно, есихидэ суга