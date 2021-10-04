https://ria.ru/20211004/vzyatki-1752928593.html

Экс-главу Владивостока Гуменюка заподозрили в получении взяток

Экс-главу Владивостока Гуменюка заподозрили в получении взяток - РИА Новости, 04.10.2021

Экс-главу Владивостока Гуменюка заподозрили в получении взяток

Экс-главу Владивостока Олега Гуменюка заподозрили в получении взяток в особо крупном размере от компании, оказывающей похоронные услуги. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T08:15

2021-10-04T08:15

2021-10-04T11:01

происшествия

владивосток

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россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Экс-главу Владивостока Олега Гуменюка заподозрили в получении взяток в особо крупном размере от компании, оказывающей похоронные услуги. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.Его арестовали. Вскоре суд изберет меру пресечения.По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год Гуменюк брал деньги за покровительство от руководства унитарного муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников.Всего за это время чиновнику передали более 19,5 миллиона рублей, отметила собеседница агентства.Весной у Гуменюка проходили обыски. Тогда же арестовали заведующего кладбищами "Некрополя" во Владивостоке: утверждается, что он взял четыре миллиона рублей за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок, а также на захоронение урн с прахом в них.Экс-руководитель этого предприятия Игорь Бабынин также предстанет перед судом по делу 2019 года. Ему вменяют получение более 326 миллионов рублей за то, чтобы похороны на городских кладбищах организовывали только две компании.Олег Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра Владивостока с 19 мая после жалоб постпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Олега Кожемяко, который заявил, что городу выделялись значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходило.

https://ria.ru/20210929/vzyatka-1752304059.html

https://ria.ru/20210519/mer-1732901809.html

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происшествия, владивосток, приморский край, россия