08:15 04.10.2021 (обновлено: 11:01 04.10.2021)
Экс-главу Владивостока Гуменюка заподозрили в получении взяток
Экс-главу Владивостока Гуменюка задержали по подозрению во взятках от компании "Некрополь"
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Экс-главу Владивостока Олега Гуменюка заподозрили в получении взяток в особо крупном размере от компании, оказывающей похоронные услуги. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
Его арестовали. Вскоре суд изберет меру пресечения.
29 сентября, 13:33Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки
По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год Гуменюк брал деньги за покровительство от руководства унитарного муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников.
Всего за это время чиновнику передали более 19,5 миллиона рублей, отметила собеседница агентства.
Весной у Гуменюка проходили обыски. Тогда же арестовали заведующего кладбищами "Некрополя" во Владивостоке: утверждается, что он взял четыре миллиона рублей за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок, а также на захоронение урн с прахом в них.
Экс-руководитель этого предприятия Игорь Бабынин также предстанет перед судом по делу 2019 года. Ему вменяют получение более 326 миллионов рублей за то, чтобы похороны на городских кладбищах организовывали только две компании.
Олег Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра Владивостока с 19 мая после жалоб постпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Олега Кожемяко, который заявил, что городу выделялись значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходило.
Олег Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра Владивостока с 19 мая после жалоб постпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Олега Кожемяко, который заявил, что городу выделялись значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходило.