https://ria.ru/20211004/vyzov-1753010886.html

Пересильд рассказала, согласилась бы на роль, если бы знала про трудности

Пересильд рассказала, согласилась бы на роль, если бы знала про трудности - РИА Новости, 04.10.2021

Пересильд рассказала, согласилась бы на роль, если бы знала про трудности

Российская актриса Юлия Пересильд заявила, что согласилась бы на главную роль в фильме "Вызов", который будет сниматься в космосе, даже если бы знала обо всех... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:04

2021-10-04T15:04

2021-10-04T15:04

культура

антон шкаплеров

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская актриса Юлия Пересильд заявила, что согласилась бы на главную роль в фильме "Вызов", который будет сниматься в космосе, даже если бы знала обо всех предстоящих сложностях."Несмотря на наш веселый нрав и шутки, мы очень тяжело работали и очень устали. Это было тяжело психологически, физически и морально. Сейчас мы просто ждем момента, когда все свершится. Думаю, что когда мы дойдем до конечной цели, все испытания покажутся не такими уж трудными. Даже если бы я знала, что ждет меня впереди, я бы все равно пошла на этот эксперимент", — рассказала актриса на пресс-конференции, посвященной запуску корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур.Пересильд добавила, что даже не могла представить, что ей выпадет шанс полететь в космос.Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" – актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их доставит профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Согласно данным "Роскосмос", пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом - Олегом Новицким.

https://ria.ru/20211004/peresild-1752950160.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы