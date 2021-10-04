https://ria.ru/20211004/vyzov-1753010886.html
Пересильд рассказала, согласилась бы на роль, если бы знала про трудности
Пересильд рассказала, согласилась бы на роль, если бы знала про трудности - РИА Новости, 04.10.2021
Пересильд рассказала, согласилась бы на роль, если бы знала про трудности
Российская актриса Юлия Пересильд заявила, что согласилась бы на главную роль в фильме "Вызов", который будет сниматься в космосе, даже если бы знала обо всех... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:04
2021-10-04T15:04
2021-10-04T15:04
культура
антон шкаплеров
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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клим шипенко
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская актриса Юлия Пересильд заявила, что согласилась бы на главную роль в фильме "Вызов", который будет сниматься в космосе, даже если бы знала обо всех предстоящих сложностях."Несмотря на наш веселый нрав и шутки, мы очень тяжело работали и очень устали. Это было тяжело психологически, физически и морально. Сейчас мы просто ждем момента, когда все свершится. Думаю, что когда мы дойдем до конечной цели, все испытания покажутся не такими уж трудными. Даже если бы я знала, что ждет меня впереди, я бы все равно пошла на этот эксперимент", — рассказала актриса на пресс-конференции, посвященной запуску корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур.Пересильд добавила, что даже не могла представить, что ей выпадет шанс полететь в космос.Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" – актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их доставит профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Согласно данным "Роскосмос", пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом - Олегом Новицким.
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антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы
Пересильд рассказала, согласилась бы на роль, если бы знала про трудности
Пересильд: согласилась бы играть в "Вызове", даже если бы заранее знала про все трудности
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская актриса Юлия Пересильд заявила, что согласилась бы на главную роль в фильме "Вызов", который будет сниматься в космосе, даже если бы знала обо всех предстоящих сложностях.
"Несмотря на наш веселый нрав и шутки, мы очень тяжело работали и очень устали. Это было тяжело психологически, физически и морально. Сейчас мы просто ждем момента, когда все свершится. Думаю, что когда мы дойдем до конечной цели, все испытания покажутся не такими уж трудными. Даже если бы я знала, что ждет меня впереди, я бы все равно пошла на этот эксперимент", — рассказала актриса на пресс-конференции, посвященной запуску корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур.
Пересильд добавила, что даже не могла представить, что ей выпадет шанс полететь в космос.
"Я чистый гуманитарий во всем, не технарь. Будучи актрисой, совершенно не могла ожидать, что когда-либо полечу в космос. Мы уже пережили так много интересного, например, для меня самым эмоциональным потрясением стал полет на невесомость. Несмотря на то, что он был всего лишь один, мы сделали целых 20 "горок", — поделилась актриса.
Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" – актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их доставит профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.
Согласно данным "Роскосмос", пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом - Олегом Новицким.