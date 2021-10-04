https://ria.ru/20211004/vyzov-1752995662.html
Пересильд готова к возможным изменениям внешности в невесомости
Пересильд готова к возможным изменениям внешности в невесомости - РИА Новости, 04.10.2021
Пересильд готова к возможным изменениям внешности в невесомости
Российская актриса Юлия Пересильд, исполняющая главную роль фильме "Вызов", который будет сниматься на МКС, заявила, что готова к возможным изменениям во... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:08
2021-10-04T14:08
2021-10-04T14:08
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская актриса Юлия Пересильд, исполняющая главную роль фильме "Вызов", который будет сниматься на МКС, заявила, что готова к возможным изменениям во внешности в состоянии невесомости и будет следовать советам, полученным от космонавтов.Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Согласно данным "Роскосмос", пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 по московскому времени. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом - Олегом Новицким.
https://ria.ru/20211004/kosmos-1752990065.html
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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, первый канал (телеканал), международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы
Пересильд готова к возможным изменениям внешности в невесомости
Пересильд заявила, что готова к возможным изменениям во внешности в состоянии невесомости
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская актриса Юлия Пересильд, исполняющая главную роль фильме "Вызов", который будет сниматься на МКС, заявила, что готова к возможным изменениям во внешности в состоянии невесомости и будет следовать советам, полученным от космонавтов.
"Это больной вопрос. На самом деле я жду утро 6 октября, ведь все девочки знают, что утро на Земле не всегда бывает простым, что говорить о космосе. Конечно, космонавты поделились с нами некоторыми лайфхаками, но мы понимаем, что невесомость есть невесомость, и что-то мы не сможем изменить", - поделилась Пересильд на пресс-конференции, посвященной запуску корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур во вторник.
Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.
Согласно данным "Роскосмос", пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 по московскому времени. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом - Олегом Новицким.