https://ria.ru/20211004/vyzov-1752995662.html

Пересильд готова к возможным изменениям внешности в невесомости

Пересильд готова к возможным изменениям внешности в невесомости - РИА Новости, 04.10.2021

Пересильд готова к возможным изменениям внешности в невесомости

Российская актриса Юлия Пересильд, исполняющая главную роль фильме "Вызов", который будет сниматься на МКС, заявила, что готова к возможным изменениям во... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:08

2021-10-04T14:08

2021-10-04T14:08

культура

байконур (город)

антон шкаплеров

роскосмос

первый канал (телеканал)

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская актриса Юлия Пересильд, исполняющая главную роль фильме "Вызов", который будет сниматься на МКС, заявила, что готова к возможным изменениям во внешности в состоянии невесомости и будет следовать советам, полученным от космонавтов.Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Согласно данным "Роскосмос", пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 по московскому времени. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с другим космонавтом - Олегом Новицким.

https://ria.ru/20211004/kosmos-1752990065.html

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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, первый канал (телеканал), международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы