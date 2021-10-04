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Более 700 компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2021"
Более 700 компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2021" - РИА Новости, 04.10.2021
Более 700 компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2021"
Свыше 700 компаний из 29 стран мира участвуют в 26-й международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:32
2021-10-04T17:35
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 4 окт- РИА Новости. Свыше 700 компаний из 29 стран мира участвуют в 26-й международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности "Агропродмаш-2021", которая открылась сегодня в столичном "Экспоцентре" и продлится с 4 по 8 октября."Экспоцентр" проводит выставку при поддержке Минсельхоза РФ, Минпромторга РФ, под патронатом ТПП РФ.Свои идеи для агропрома продемонстрируют свыше 500 российские компаний, причем более 250 из них – это производители оборудования и ингредиентов. Посетители познакомятся с девятью коллективными региональными экспозициями Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев и других регионов. Их организаторами являются региональные фонды поддержки предпринимательства.Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев назвал "Агропродмаш" крупнейшим отраслевым проектом, признанным абсолютным лидером среди российских выставок аналогичной тематики. По его словам, "экспозиция внушает глубочайший оптимизм и традиционно является важным отраслевым событием, а также отражением ключевых трендов".Марина Елкина, представитель Минпромторга, пожелала всем участникам активной работы, "заключения контактов не только с шестью нулями, но и на следующие шесть лет".Участников и гостей выставки ждет расширенная деловая программа, во время которой пройдут форумы, конференции, семинары по широкому кругу тем, связанных с развитием пищевой индустрии и продовольственного рынка. Всех также ждут мастер-классы, демонстрации новейшего оборудования и продукции, а также ее дегустация.
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торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экспоцентр, россия
17:32 04.10.2021 (обновлено: 17:35 04.10.2021)
 

Более 700 компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2021"

© Фото : Предоставлено АО "Экспоцентр"Более 700 компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2021"
Более 700 компаний участвуют в выставке Агропродмаш-2021 - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : Предоставлено АО "Экспоцентр"
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МОСКВА, 4 окт- РИА Новости. Свыше 700 компаний из 29 стран мира участвуют в 26-й международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности "Агропродмаш-2021", которая открылась сегодня в столичном "Экспоцентре" и продлится с 4 по 8 октября.
"Экспоцентр" проводит выставку при поддержке Минсельхоза РФ, Минпромторга РФ, под патронатом ТПП РФ.
"Национальными экспозициями представлены компании из Германии и Италии. Это 55 и 21 участник соответственно, которые продемонстрируют решения для самых разных отраслей, в том числе мясной, молочной, кондитерской, упаковки и других. Отмечу, что итальянцы являются постоянными партнерами "Экспоцентра" на различных выставках. Завтра мы планируем встречу с новым послом Италии, где обсудим перспективы сотрудничества. Уверен, что количество итальянских компаний с каждым годом будет возрастать, учитывая их особый интерес к агропромышленной отрасли. Наибольшее количество инвестиционных проектов, которые реализуются в постпандемийный период, как раз связаны с агропромом и производством", - сказал корреспонденту РИА Новости генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
Свои идеи для агропрома продемонстрируют свыше 500 российские компаний, причем более 250 из них – это производители оборудования и ингредиентов. Посетители познакомятся с девятью коллективными региональными экспозициями Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев и других регионов. Их организаторами являются региональные фонды поддержки предпринимательства.
Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев назвал "Агропродмаш" крупнейшим отраслевым проектом, признанным абсолютным лидером среди российских выставок аналогичной тематики. По его словам, "экспозиция внушает глубочайший оптимизм и традиционно является важным отраслевым событием, а также отражением ключевых трендов".
Марина Елкина, представитель Минпромторга, пожелала всем участникам активной работы, "заключения контактов не только с шестью нулями, но и на следующие шесть лет".
Участников и гостей выставки ждет расширенная деловая программа, во время которой пройдут форумы, конференции, семинары по широкому кругу тем, связанных с развитием пищевой индустрии и продовольственного рынка. Всех также ждут мастер-классы, демонстрации новейшего оборудования и продукции, а также ее дегустация.
Генеральный директор ЦВК Экспоцентр Алексей Вялкин - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 16:22
Алексей Вялкин: "Экспоцентр" – площадка для новых возможностей
 
Торгово-промышленная палата РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЭкспоцентрРоссия
 
 
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