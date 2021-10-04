https://ria.ru/20211004/vystavka-1753044090.html
Более 700 компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2021"
Более 700 компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2021" - РИА Новости, 04.10.2021
Более 700 компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2021"
Свыше 700 компаний из 29 стран мира участвуют в 26-й международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:32
2021-10-04T17:32
2021-10-04T17:35
торгово-промышленная палата рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экспоцентр
россия
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МОСКВА, 4 окт- РИА Новости. Свыше 700 компаний из 29 стран мира участвуют в 26-й международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности "Агропродмаш-2021", которая открылась сегодня в столичном "Экспоцентре" и продлится с 4 по 8 октября."Экспоцентр" проводит выставку при поддержке Минсельхоза РФ, Минпромторга РФ, под патронатом ТПП РФ.Свои идеи для агропрома продемонстрируют свыше 500 российские компаний, причем более 250 из них – это производители оборудования и ингредиентов. Посетители познакомятся с девятью коллективными региональными экспозициями Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев и других регионов. Их организаторами являются региональные фонды поддержки предпринимательства.Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев назвал "Агропродмаш" крупнейшим отраслевым проектом, признанным абсолютным лидером среди российских выставок аналогичной тематики. По его словам, "экспозиция внушает глубочайший оптимизм и традиционно является важным отраслевым событием, а также отражением ключевых трендов".Марина Елкина, представитель Минпромторга, пожелала всем участникам активной работы, "заключения контактов не только с шестью нулями, но и на следующие шесть лет".Участников и гостей выставки ждет расширенная деловая программа, во время которой пройдут форумы, конференции, семинары по широкому кругу тем, связанных с развитием пищевой индустрии и продовольственного рынка. Всех также ждут мастер-классы, демонстрации новейшего оборудования и продукции, а также ее дегустация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экспоцентр, россия
МОСКВА, 4 окт- РИА Новости.
Свыше 700 компаний из 29 стран мира участвуют в 26-й международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности "Агропродмаш-2021"
, которая открылась сегодня в столичном "Экспоцентре
" и продлится с 4 по 8 октября.
"Экспоцентр" проводит выставку при поддержке Минсельхоза РФ
, Минпромторга
РФ, под патронатом ТПП
РФ.
"Национальными экспозициями представлены компании из Германии и Италии
. Это 55 и 21 участник соответственно, которые продемонстрируют решения для самых разных отраслей, в том числе мясной, молочной, кондитерской, упаковки и других. Отмечу, что итальянцы являются постоянными партнерами "Экспоцентра" на различных выставках. Завтра мы планируем встречу с новым послом Италии, где обсудим перспективы сотрудничества. Уверен, что количество итальянских компаний с каждым годом будет возрастать, учитывая их особый интерес к агропромышленной отрасли. Наибольшее количество инвестиционных проектов, которые реализуются в постпандемийный период, как раз связаны с агропромом и производством", - сказал корреспонденту РИА Новости генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
Свои идеи для агропрома продемонстрируют свыше 500 российские компаний, причем более 250 из них – это производители оборудования и ингредиентов. Посетители познакомятся с девятью коллективными региональными экспозициями Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев
и других регионов. Их организаторами являются региональные фонды поддержки предпринимательства.
Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев назвал "Агропродмаш" крупнейшим отраслевым проектом, признанным абсолютным лидером среди российских выставок аналогичной тематики. По его словам, "экспозиция внушает глубочайший оптимизм и традиционно является важным отраслевым событием, а также отражением ключевых трендов".
Марина Елкина, представитель Минпромторга, пожелала всем участникам активной работы, "заключения контактов не только с шестью нулями, но и на следующие шесть лет".
Участников и гостей выставки ждет расширенная деловая программа, во время которой пройдут форумы, конференции, семинары по широкому кругу тем, связанных с развитием пищевой индустрии и продовольственного рынка. Всех также ждут мастер-классы, демонстрации новейшего оборудования и продукции, а также ее дегустация.