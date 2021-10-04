https://ria.ru/20211004/vystavka-1753044090.html

Более 700 компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2021"

Более 700 компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2021" - РИА Новости, 04.10.2021

Более 700 компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2021"

Свыше 700 компаний из 29 стран мира участвуют в 26-й международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:32

2021-10-04T17:32

2021-10-04T17:35

торгово-промышленная палата рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экспоцентр

россия

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МОСКВА, 4 окт- РИА Новости. Свыше 700 компаний из 29 стран мира участвуют в 26-й международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности "Агропродмаш-2021", которая открылась сегодня в столичном "Экспоцентре" и продлится с 4 по 8 октября."Экспоцентр" проводит выставку при поддержке Минсельхоза РФ, Минпромторга РФ, под патронатом ТПП РФ.Свои идеи для агропрома продемонстрируют свыше 500 российские компаний, причем более 250 из них – это производители оборудования и ингредиентов. Посетители познакомятся с девятью коллективными региональными экспозициями Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев и других регионов. Их организаторами являются региональные фонды поддержки предпринимательства.Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев назвал "Агропродмаш" крупнейшим отраслевым проектом, признанным абсолютным лидером среди российских выставок аналогичной тематики. По его словам, "экспозиция внушает глубочайший оптимизм и традиционно является важным отраслевым событием, а также отражением ключевых трендов".Марина Елкина, представитель Минпромторга, пожелала всем участникам активной работы, "заключения контактов не только с шестью нулями, но и на следующие шесть лет".Участников и гостей выставки ждет расширенная деловая программа, во время которой пройдут форумы, конференции, семинары по широкому кругу тем, связанных с развитием пищевой индустрии и продовольственного рынка. Всех также ждут мастер-классы, демонстрации новейшего оборудования и продукции, а также ее дегустация.

https://ria.ru/20210610/vyalkin-1736490078.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экспоцентр, россия