https://ria.ru/20211004/vybory-1752938060.html

ЕР потратила на выборы в Госдуму свыше 617 миллионов рублей

ЕР потратила на выборы в Госдуму свыше 617 миллионов рублей - РИА Новости, 04.10.2021

ЕР потратила на выборы в Госдуму свыше 617 миллионов рублей

Траты "Единой России" на выборы в Госдуму составили более 617,3 млн рублей из избирательного фонда в 700 млн рублей, следует из итогового финансового отчета... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:55

2021-10-04T09:55

2021-10-04T09:55

политика

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Траты "Единой России" на выборы в Госдуму составили более 617,3 млн рублей из избирательного фонда в 700 млн рублей, следует из итогового финансового отчета партии, опубликованного на сайте ЦИК.Согласно закону, предоставить финансовый отчёт партии должны в течение 30 дней после выборов. Другие партии финансовые отчёты пока не предоставили.Избирательный фонд "Единой России" составил 700 млн рублей. Деньги партия получала через специально созданные в регионах фонды регионального развития.Как следует из отчета партии, в числе прочих расходов, на выпуск и распространение агитационных материалов потрачено 404 млн рублей, на агитацию через телевидение и СМИ - 209,7 млн рублей, на предвыборные массовые мероприятия - 1,5 млн рублей.Неизрасходованный остаток составил около 82,7 млн рублей, которые будут возвращены жертвователям пропорционально сделанным ранее взносам.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. "Единая Россия" получила конституционное большинство в нижней палате парламента.

https://ria.ru/20210929/mironov-1752323831.html

https://ria.ru/20210930/golubev-1752451624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф