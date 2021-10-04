https://ria.ru/20211004/vybory-1752938060.html
ЕР потратила на выборы в Госдуму свыше 617 миллионов рублей
ЕР потратила на выборы в Госдуму свыше 617 миллионов рублей - РИА Новости, 04.10.2021
ЕР потратила на выборы в Госдуму свыше 617 миллионов рублей
Траты "Единой России" на выборы в Госдуму составили более 617,3 млн рублей из избирательного фонда в 700 млн рублей, следует из итогового финансового отчета... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:55
2021-10-04T09:55
2021-10-04T09:55
политика
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Траты "Единой России" на выборы в Госдуму составили более 617,3 млн рублей из избирательного фонда в 700 млн рублей, следует из итогового финансового отчета партии, опубликованного на сайте ЦИК.Согласно закону, предоставить финансовый отчёт партии должны в течение 30 дней после выборов. Другие партии финансовые отчёты пока не предоставили.Избирательный фонд "Единой России" составил 700 млн рублей. Деньги партия получала через специально созданные в регионах фонды регионального развития.Как следует из отчета партии, в числе прочих расходов, на выпуск и распространение агитационных материалов потрачено 404 млн рублей, на агитацию через телевидение и СМИ - 209,7 млн рублей, на предвыборные массовые мероприятия - 1,5 млн рублей.Неизрасходованный остаток составил около 82,7 млн рублей, которые будут возвращены жертвователям пропорционально сделанным ранее взносам.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. "Единая Россия" получила конституционное большинство в нижней палате парламента.
https://ria.ru/20210929/mironov-1752323831.html
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политика, единая россия, госдума рф
ЕР потратила на выборы в Госдуму свыше 617 миллионов рублей
ЕР потратила на выборы в Госдуму свыше 617 миллионов рублей из избирательного фонда
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Траты "Единой России
" на выборы в Госдуму
составили более 617,3 млн рублей из избирательного фонда в 700 млн рублей, следует из итогового финансового отчета партии, опубликованного на сайте ЦИК.
Согласно закону, предоставить финансовый отчёт партии должны в течение 30 дней после выборов. Другие партии финансовые отчёты пока не предоставили.
Избирательный фонд "Единой России" составил 700 млн рублей. Деньги партия получала через специально созданные в регионах фонды регионального развития.
Как следует из отчета партии, в числе прочих расходов, на выпуск и распространение агитационных материалов потрачено 404 млн рублей, на агитацию через телевидение и СМИ - 209,7 млн рублей, на предвыборные массовые мероприятия - 1,5 млн рублей.
Неизрасходованный остаток составил около 82,7 млн рублей, которые будут возвращены жертвователям пропорционально сделанным ранее взносам.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. "Единая Россия" получила конституционное большинство в нижней палате парламента.