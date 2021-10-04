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Россия и Египет договорились о встрече глав МИД и Минобороны
Россия и Египет договорились о встрече глав МИД и Минобороны - РИА Новости, 04.10.2021
Россия и Египет договорились о встрече глав МИД и Минобороны
Москва и Каир договорились подготовить встречу глав МИД и Минобороны двух стран на начало 2022 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:45
2021-10-04T14:51
в мире
египет
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
самех шукри
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва и Каир договорились подготовить встречу глав МИД и Минобороны двух стран на начало 2022 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хорошо зарекомендовал себя такой формат, как регулярные встречи министров иностранных дел и обороны 2+2. Договорились готовить очередную такую встречу в начале следующего года",- заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.Российский министр также подчеркнул важность наращивания двустороннего взаимодействия во всех областях и необходимость активной работы по линии всех заинтересованных министерств и ведомств.
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в мире, египет, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, самех шукри, россия
14:45 04.10.2021 (обновлено: 14:51 04.10.2021)
 
Россия и Египет договорились о встрече глав МИД и Минобороны

Лавров: Россия и Египет договорились о встрече глав МИД и Минобороны в начале 2022 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва и Каир договорились подготовить встречу глав МИД и Минобороны двух стран на начало 2022 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хорошо зарекомендовал себя такой формат, как регулярные встречи министров иностранных дел и обороны 2+2. Договорились готовить очередную такую встречу в начале следующего года",- заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.
Российский министр также подчеркнул важность наращивания двустороннего взаимодействия во всех областях и необходимость активной работы по линии всех заинтересованных министерств и ведомств.
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В миреЕгипетМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСамех ШукриРоссия
 
 
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