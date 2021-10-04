https://ria.ru/20211004/vstrecha-1753005607.html

Россия и Египет договорились о встрече глав МИД и Минобороны

Россия и Египет договорились о встрече глав МИД и Минобороны - РИА Новости, 04.10.2021

Россия и Египет договорились о встрече глав МИД и Минобороны

Москва и Каир договорились подготовить встречу глав МИД и Минобороны двух стран на начало 2022 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:45

2021-10-04T14:45

2021-10-04T14:51

в мире

египет

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

самех шукри

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва и Каир договорились подготовить встречу глав МИД и Минобороны двух стран на начало 2022 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хорошо зарекомендовал себя такой формат, как регулярные встречи министров иностранных дел и обороны 2+2. Договорились готовить очередную такую встречу в начале следующего года",- заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.Российский министр также подчеркнул важность наращивания двустороннего взаимодействия во всех областях и необходимость активной работы по линии всех заинтересованных министерств и ведомств.

https://ria.ru/20210924/vaktsina-1751594838.html

египет

россия

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в мире, египет, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, самех шукри, россия